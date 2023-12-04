Новости Эстонии
04.12.2023, 09:55

С начала декабря 3585 автомобилей, использующих газовое оборудование, должны встать на прикол

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Еще в начале ноября оптимистично полагали, что с 1 декабря права на эксплуатацию не будут иметь 1500 автомобилей, работающих на сжатом природном газе.
Еще в начале ноября оптимистично полагали, что с 1 декабря права на эксплуатацию не будут иметь 1500 автомобилей, работающих на сжатом природном газе.
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Более половины из почти 6000 имеющихся в Эстонии автомобилей, работающих на сжатом газе, утратили 1 декабря право на эксплуатацию, так как автовладельцы проигнорировали требование пройти проверку газового оборудования. Причины, по которым автовладельцы не представили автомобили к техосмотру, Департамент транспорта не интересуют, пишет Eesti Päevaleht.

В начале ноября издание Eesti Päevaleht писало о том, что возникла большая проблема с проверкой газового оборудования работающих на газе автомобилей. Как выяснилось теперь, проблема оказалась еще серьезнее, чем предполагали. Месяц назад Департамент транспорта предположил, что к назначенному сроку 25% владельцев автомобилей, работающих на сжатом газе, не успеют пройти проверку, но сейчас уже ясно, что на прикол должны встать в два раза больше автомобилей.

„По состоянию на конец ноября у 3585 автомобилей истек срок действия контроля газового оборудования“, - сказал заведующий техническим отделом Департамента транспорта Юрго Вахтра. Всего в Эстонии насчитывается немногим более 6000 автомобилей, работающих на CNG (сжатом природном газе).

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