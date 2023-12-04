С начала декабря 3585 автомобилей, использующих газовое оборудование, должны встать на прикол

В начале ноября издание Eesti Päevaleht писало о том, что возникла большая проблема с проверкой газового оборудования работающих на газе автомобилей. Как выяснилось теперь, проблема оказалась еще серьезнее, чем предполагали. Месяц назад Департамент транспорта предположил, что к назначенному сроку 25% владельцев автомобилей, работающих на сжатом газе, не успеют пройти проверку, но сейчас уже ясно, что на прикол должны встать в два раза больше автомобилей.