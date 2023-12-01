ВИДЕО | Сигне Рийсало о сокращении родительской компенсации: не понимаю, откуда пошли эти слухи. Это вообще нигде не обсуждалось(9)
На этой неделе портал новостей ERR сообщил о том, что премьер-министр Кая Каллас не опровергла информацию о том, что в политических кругах обсуждается сокращение срока выплаты родительских компенсаций из-за трудностей с государственным бюджетом. Однако министр социальной защиты Сигне Рийсало заявила, что в правительстве вообще не было речи об этом.
„Честно говоря, я не понимаю, откуда пошли такие слухи. Эксперты Министерства социальных дел ничего подобного не предлагали, и правительство эти вопросы вообще не обсуждало“, - сказала Сигне Рийсало, добавив, что к октябрю следующего года она должна будет представить правительству аналитическую справку, в которой должны быть рассмотрены все пособия и компенсации, выплачиваемые сейчас семьям с детьми, а также предоставляемые им услуги.