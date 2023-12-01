ВИДЕО | Сигне Рийсало о сокращении родительской компенсации: не понимаю, откуда пошли эти слухи. Это вообще нигде не обсуждалось

„Честно говоря, я не понимаю, откуда пошли такие слухи. Эксперты Министерства социальных дел ничего подобного не предлагали, и правительство эти вопросы вообще не обсуждало“, - сказала Сигне Рийсало, добавив, что к октябрю следующего года она должна будет представить правительству аналитическую справку, в которой должны быть рассмотрены все пособия и компенсации, выплачиваемые сейчас семьям с детьми, а также предоставляемые им услуги.

Как сказала Рийсало, этот документ послужит основанием для того, чтобы рассмотреть возможные изменения, направленные на то, чтобы повысить чувство защищенности семей и способствовать улучшению демографической ситуации. „Все эти разговоры о том, что уже завтра последуют изменения, не соответствуют действительности. Мы проанализируем всю имеющуюся информацию и не позднее марта следующего года разработаем критерии, на основании которых будет составляться аналитическая справка. Но сейчас не ведется никаких обсуждений и никакие решения не принимаются“, - заверила министр.