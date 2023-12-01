ВИДЕО | Власти предупреждают: дороги заснеженные и скользкие. Снегопад продолжится, на выходных похолодает до -15..-17°(5)
Сегодня дорожное покрытие на крупнейших государственных дорогах Эстонии слегка заснежено, или снег лежит между полосами. Кроме того, дороги могут быть скользкими, поэтому Транспортный департамент просит участников дорожного движения вести машину осторожно.
На небольших и второстепенных дорогах лежит снег, и условия движения могут быть более сложными.В связи с продолжающимся снегопадом условия движения в Ляэнемаа, Тартумаа и Йыгевамаа переменчивы. Несмотря на работы по очистке от снега и противогололедные мероприятия, почти везде следует ожидать снежных и скользких участков.
По данным синоптиков Агентства по охране окружающей среде, сегодня погода будет облачной, с небольшими прояснениями. Местами будет идти снег. Температура как воздуха, так и на поверхности дорог —в „минусе“, на побережье местами около нуля. Дорожные условия преимущественно останутся снежными, будут встречаться скользкие отрезки.
Транспортный департамент просит водителей учитывать зимние погодные условия, планировать поездки с запасом по времени, при необходимости снижать скорость, избегать опасных маневров и держать дистанцию.
Подробнее о погоде в ближайшие дни:
Суббота, 02.12
Ночью: облачно с прояснениями. Во многих местах снег, более интенсивный — на островах и побережье. Местами туман. Во внутренних материковых регионах ветер переменных направлений 1-5 м/с, на островах и побережье преимущественно северный 2-8, в начале ночи на северном побережье порывами до 11 м/с. Температура -5..-12, в более продолжительные периоды прояснений температура может упасть до -15, на побережье местами -2..-4°C.
Днем: облачно с прояснениями. На островах и побережье во многих местах снег, во внутренних регионах страны осадки пройдут в единичных местах. Ветер переменных направлений, на северном побережье восточный 1-7 м/с. Температура воздуха -4..-9, на побережье местами -1..-3°C.
Воскресенье, 03.12
Ночью: облачно с редкими прояснениями. Местами снег. Ветер переменных направлений, на побережье преимущественно восточный 2-8, на островах порывами 12 м/с. Температура воздуха -7..-13, местами -17, на побережье местами -2..-5°C.
Днем: облачная погода. Местами небольшой снег. Ветер переменных направлений 1-7, на побережье островов восточный до 12 м/с. Температура воздуха -5..-11, на побережье островов местами -2°C.
Понедельник, 04.12
Ночью: облачная погода. Местами снег. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура -9..-17, на побережье местами -3..-6°C.
Днем: облачно с редкими прояснениями. Во многих местах снег, в основном небольшой. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха -4..-11, в Восточной Эстонии до -13, на побережье островов местами -2°C.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.