ВИДЕО | Власти предупреждают: дороги заснеженные и скользкие. Снегопад продолжится, на выходных похолодает до -15..-17°

На небольших и второстепенных дорогах лежит снег, и условия движения могут быть более сложными.В связи с продолжающимся снегопадом условия движения в Ляэнемаа, Тартумаа и Йыгевамаа переменчивы. Несмотря на работы по очистке от снега и противогололедные мероприятия, почти везде следует ожидать снежных и скользких участков.

По данным синоптиков Агентства по охране окружающей среде, сегодня погода будет облачной, с небольшими прояснениями. Местами будет идти снег. Температура как воздуха, так и на поверхности дорог —в „минусе“, на побережье местами около нуля. Дорожные условия преимущественно останутся снежными, будут встречаться скользкие отрезки.

Транспортный департамент просит водителей учитывать зимние погодные условия, планировать поездки с запасом по времени, при необходимости снижать скорость, избегать опасных маневров и держать дистанцию.

Подробнее о погоде в ближайшие дни:

Суббота, 02.12

Ночью: облачно с прояснениями. Во многих местах снег, более интенсивный — на островах и побережье. Местами туман. Во внутренних материковых регионах ветер переменных направлений 1-5 м/с, на островах и побережье преимущественно северный 2-8, в начале ночи на северном побережье порывами до 11 м/с. Температура -5..-12, в более продолжительные периоды прояснений температура может упасть до -15, на побережье местами -2..-4°C.

Днем: облачно с прояснениями. На островах и побережье во многих местах снег, во внутренних регионах страны осадки пройдут в единичных местах. Ветер переменных направлений, на северном побережье восточный 1-7 м/с. Температура воздуха -4..-9, на побережье местами -1..-3°C.

Воскресенье, 03.12

Ночью: облачно с редкими прояснениями. Местами снег. Ветер переменных направлений, на побережье преимущественно восточный 2-8, на островах порывами 12 м/с. Температура воздуха -7..-13, местами -17, на побережье местами -2..-5°C.