ГРАФИК | Сравните зарплаты в странах Европы. Чем в ЕС выделяется Эстония?

В сфере заработной платы в странах Европейского союза наблюдается разброс. Сказываются различные факторы: состояние экономики и рынка труда, инфляция, уровень спроса и так далее. По данным Евростата, в 2022 году среднегодовая зарплата варьировалась от 106 839,33 евро в Швейцарии до 12 923,66 евро в Болгарии.

После Швейцарии вторую строчку в рейтинге стран с самым высоким уровнем оплаты труда заняла Исландия (81 942 евро). Тройку замкнул Люксембург (79 903 евро). Далее расположились Норвегия (74 506 евро) и Бельгия (70 297 евро).

Меньше всех платят трудящимся в Болгарии (12 923 евро), Румынии (14 500 евро), Хорватии (17 842 евро), Венгрии (18 274 евро) и Польше (18 114 евро).

Среднегодовая чистая зарплата (после вычетов) в странах ЕС и ЕЭЗ (в тысячах евро)

Евростат отмечает в этом отчёте, что средняя почасовая оплата труда в Евросоюзе составила 30,5 евро. Средняя годовая заработная плата работников без детей составила 26 136 евро. Трудоустроенные пары с двумя детьми в среднем получали 55 573 евро в год.

Как отмечает в своем обзоре Euronews, гендерный разрыв в оплате труда в 2021 году составлял 12,7% по ЕС, причём в Эстонии этот показатель был самым большим относительно других стран блока - 20,5%. Наименьшая разница была в Люксембурге - 0,2%. Однако, по данным Европейской комиссии, в 2023 году разрыв в оплате труда мужчин и женщин увеличился до 13%.

Самыми высокооплачиваемыми сферами занятости в Европе являются финансы, страхование, электроэнергетика, добыча полезных ископаемых, информационные технологии, розничная торговля и образование. Самые низкооплачиваемые - административное обеспечение, гостиничный бизнес и строительство.

Но при оценке покупательной способности в разных странах следует учитывать инфляцию. В последние пару лет в большинстве стран ЕС и ЕЭЗ наблюдался её резкий рост. В основном это было связано с пандемией.

Почему в Швейцарии и Исландии такие высокие зарплаты?