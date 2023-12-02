ГРАФИК | Сравните зарплаты в странах Европы. Чем в ЕС выделяется Эстония?(40)
Какая средняя заработная плата по ЕС и странам еврозоны? Какие профессии считаются самыми высокооплачиваемыми? Где зарплаты ниже, а где выше, и почему?
В сфере заработной платы в странах Европейского союза наблюдается разброс. Сказываются различные факторы: состояние экономики и рынка труда, инфляция, уровень спроса и так далее. По данным Евростата, в 2022 году среднегодовая зарплата варьировалась от 106 839,33 евро в Швейцарии до 12 923,66 евро в Болгарии.
После Швейцарии вторую строчку в рейтинге стран с самым высоким уровнем оплаты труда заняла Исландия (81 942 евро). Тройку замкнул Люксембург (79 903 евро). Далее расположились Норвегия (74 506 евро) и Бельгия (70 297 евро).
Меньше всех платят трудящимся в Болгарии (12 923 евро), Румынии (14 500 евро), Хорватии (17 842 евро), Венгрии (18 274 евро) и Польше (18 114 евро).
Среднегодовая чистая зарплата (после вычетов) в странах ЕС и ЕЭЗ (в тысячах евро)
Евростат отмечает в этом отчёте, что средняя почасовая оплата труда в Евросоюзе составила 30,5 евро. Средняя годовая заработная плата работников без детей составила 26 136 евро. Трудоустроенные пары с двумя детьми в среднем получали 55 573 евро в год.
Как отмечает в своем обзоре Euronews, гендерный разрыв в оплате труда в 2021 году составлял 12,7% по ЕС, причём в Эстонии этот показатель был самым большим относительно других стран блока - 20,5%. Наименьшая разница была в Люксембурге - 0,2%. Однако, по данным Европейской комиссии, в 2023 году разрыв в оплате труда мужчин и женщин увеличился до 13%.
Самыми высокооплачиваемыми сферами занятости в Европе являются финансы, страхование, электроэнергетика, добыча полезных ископаемых, информационные технологии, розничная торговля и образование. Самые низкооплачиваемые - административное обеспечение, гостиничный бизнес и строительство.
Но при оценке покупательной способности в разных странах следует учитывать инфляцию. В последние пару лет в большинстве стран ЕС и ЕЭЗ наблюдался её резкий рост. В основном это было связано с пандемией.
Почему в Швейцарии и Исландии такие высокие зарплаты?
Высокие зарплаты в Швейцарии обусловлены состоянием банковского сектора и сектора финансовых услуг. Кроме того, там, по сравнению с остальными странами ЕС и ЕЭЗ, гораздо ниже налоги - от 20% до 35%.
Заработная плата в Исландии повышается благодаря тому, что значительная часть задействованных в частном секторе работают по коллективным договорам. К тому же, там расширили льготы по программе борьбы с последствиями пандемии COVID-19. Кроме того, Исландия в списке стран с самой высокой стоимостью жизни и устойчиво высокой инфляцией. Это способствует тому, чтобы работники требовали повышения заработной платы в соответствии с ростом цен.
Как и в Швейцарии, в большинстве банков в Люксембурге работают высококвалифицированные, опытные и востребованные сотрудники, получающие солидные денежные вознаграждения. Среди них немало экспатов.
В Норвегии работники, как правило, имеют очень высокий уровень образования, что обусловливает более высокую заработную плату. Неравенство в оплате труда также довольно низкое, а продуманная система прогрессивного налогообложения еще больше сдерживает разброс в доходах. Сравнительно эгалитарная культура труда Норвегии также позволяет работникам легче договариваться о зарплате и льготах с нанимателями.
Страны с самыми низкими зарплатами
Болгария в настоящее время борется с проблемой снижения заработной платы, поскольку все большее число людей трудоспособного возраста покидает страну, часто устремляясь в страны Западной Европы. Низкий уровень образования, ограниченный доступ к финансируемому работодателем обучению, а также консультированию по вопросам карьеры - основные причины того, что Болгария возглавила антирейтинг стран с самым нихким уровнем оплаты труда. Но власти планируют со следующего года повысить размер минимальной заработной платы до 933 левов (477 евро) с нынешних 780 левов (398 евро).
Негативным фактором для Румынии является недостаточно эффективно действующие профсоюзы. Румынская экономика также все еще находится в стадии становления, возможности её пока невелики.
Однако средний заработок - это лишь часть общей картины, особенно если речь идет о целой стране или регионе. В идеале при статисследовании количественные признаки всегда должны рассматриваться вместе с качественными. Только так можно получить наиболее полное представление. Так, в некоторых странах, в Польше например, респонденты высказывают удовлетворённость жизнью, несмотря на низкие зарплаты в стране.
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