Украинские учителя о реформе образования: Год для нас — нереальный срок, чтобы выучить эстонский до С1(9)
Реформа образования затронула и украинских учителей, которые приехали после начала войны в Эстонию. Педагоги подтверждают: выбирали страну именно по „языковому принципу“, так как здесь на тот момент было достаточно много русскоязычных школ, а значит, и возможность трудиться по специальности. Многие приехавшие учителя и воспитатели даже смогли проработать в эстонской системе образования полный учебный год. Но с осени 2023 года находятся в статусе безработных и вынуждены получать социальные пособия. Почему учителя с многолетним стажем и опытом работы в том числе и в Эстонии вынуждены соглашаться на подработки, низкоквалифицированный труд и уходить в клининг, и можно ли это изменить? Разбирался RusDelfi.
Проработала учебный год, дальше — непродление контракта
Олена приехала в Эстонию в конце апреля прошлого года. В Украине беженка закончила университет с отличием, магистратуру, а также работала по образованию на протяжении четырех лет — учителем в нескольких украинских школах. „Даже был небольшой опыт работы в детском саду“, — отмечает Олена. Когда приехала в Эстонию, женщина сразу же стала искать работу по специальности. „На тот момент через знакомых, которые уже были здесь. На мои поиски откликнулись из обычной муниципальной школы, куда меня сразу же взяли работать предметником“, — делится украинка и отмечает, что в учебном заведении Таллинна проработала год. Также украинскому педагогу доверили и классное руководство.
За год работы в школе украинка прошла курсы эстонского на уровень А1. Учитель делится, что это значительно упростило ее жизнь, потому что даже имея базовый уровень, стало значительно понятнее. В работе учителя государственный язык тоже был нужен. „Первые месяцы было сложновато: электронная система, журналы — все на эстонском. Но я очень быстро разобралась, и это меня не смущало: я все старалась выполнять исходя из требований, которые мне были поставлены руководством“.
Олена рассказывает, что при приеме на работу с ней был подписан контракт на десять месяцев, с августа по июнь. „Сразу предупредили, что так как у меня нет градированного знания эстонского языка, то более длительный контракт подписать со мной не могут. Но о возможности продлить и дальше тоже было упомянуто“.