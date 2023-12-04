Украинские учителя о реформе образования: Год для нас — нереальный срок, чтобы выучить эстонский до С1

Проработала учебный год, дальше — непродление контракта

Олена приехала в Эстонию в конце апреля прошлого года. В Украине беженка закончила университет с отличием, магистратуру, а также работала по образованию на протяжении четырех лет — учителем в нескольких украинских школах. „Даже был небольшой опыт работы в детском саду“, — отмечает Олена. Когда приехала в Эстонию, женщина сразу же стала искать работу по специальности. „На тот момент через знакомых, которые уже были здесь. На мои поиски откликнулись из обычной муниципальной школы, куда меня сразу же взяли работать предметником“, — делится украинка и отмечает, что в учебном заведении Таллинна проработала год. Также украинскому педагогу доверили и классное руководство.

За год работы в школе украинка прошла курсы эстонского на уровень А1. Учитель делится, что это значительно упростило ее жизнь, потому что даже имея базовый уровень, стало значительно понятнее. В работе учителя государственный язык тоже был нужен. „Первые месяцы было сложновато: электронная система, журналы — все на эстонском. Но я очень быстро разобралась, и это меня не смущало: я все старалась выполнять исходя из требований, которые мне были поставлены руководством“.

Олена рассказывает, что при приеме на работу с ней был подписан контракт на десять месяцев, с августа по июнь. „Сразу предупредили, что так как у меня нет градированного знания эстонского языка, то более длительный контракт подписать со мной не могут. Но о возможности продлить и дальше тоже было упомянуто“.

В мае украинскому учителю сообщили, что есть более подходящие кандидатуры на ее должность. „Таким образом, закончилась моя трудовая деятельность в эстонской школе. Я встала на биржу