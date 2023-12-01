Ханно Певкур: мы видели многократно, что Путин готов пойти против соседей

- Говорят, это часть гибридной войны РФ против Запада. Повреждения газопровода между Эстонией и Финляндией, а также кабеля связи между Эстонией и Швецией - это тоже ее часть? Расследование идет два месяца. Пишут о возможной причастности российского или китайского судна. Можно ли сказать, что это была диверсия?

- Какие выводы можно сделать? Это ведь решение Владимира Путина, он так поступает. И конечно, это намек финнам, что не нужно было вступать в НАТО. Это делается, чтобы все страны Запада, в первую очередь пограничные страны, занимались чем-то другим, а не помощью Украине. Чтобы показать, мол, мы можем вам все что угодно сделать. Мы, конечно, очень многому научились после случаев на границах Польши и Литвы. Финны знали, что делать, и поэтому закрыли границу. Мы можем тоже закрыть границу. Мы не должны пускать этих людей в нашу страну, потому что они не мигранты в том смысле, как мы понимаем. Они просто инструмент в руках России.

- В предыдущие годы были аналогичные ситуации границе Беларуси с Латвией, Литвой и Польшей. Получается, что никакие выводы не сделаны?

Ханно Певкур: Это зависит от того, какая будет ситуация на наших границах и погранпунктах. Но все-таки надо понимать, что в первую очередь это организовано Россией. Просто так такие вещи не могут происходить, потому что вся пограничная зона России под контролем ФСБ. Туда люди так просто не могут попасть. Мигранты сами говорят, что российская сторона дала им велосипеды, подвезла поближе к пограничным пунктам, им сказали, что обратно нельзя будет вернуться. Все говорит в пользу того, что это организованно российской стороной.

Константин Эггерт: Финляндия закрыла границу с РФ, ссылаясь на наплыв мигрантов с Ближнего Востока, которые беспрепятственно добираются да границы. Аналогичные случаи были в Эстонии. Таллин тоже закроет границу с Россией?

Программа #вТРЕНДde встретилась с министром обороны Эстонии Ханно Певкуром, когда Финляндией объявила о закрытии всех КПП на границе с Россией из-за наплыва мигрантов. В интервью DW Певкур рассказал, готова ли Эстония сделать то же самое, может ли Запад надавить на президента Украины Зеленского, чтобы тот начал переговоры с Кремлем, и стоит ли опасаться выхода США из НАТО , если американским президентом станет Дональд Трамп?

- Сегодня конкретные выводы тяжело делать, потому что совместное с финнами расследование еще идет. Я надеюсь, что это результаты расследования будут готовы в течение месяца.

- Финляндия вступила в НАТО, ожидается вступление Швеции. При этом в отношении одной страны - наплыв мигрантов, другой - повреждение коммуникаций на дне Балтийского моря. Получается, что безопасность не улучшилась, а вызовов стало больше?

- Безопасность все-таки улучшилась, теперь все страны региона будут членами НАТО. Финны очень сильные. Шведы очень сильные. Контроль в Балтийском море улучшится.

- А Владимир Путин может использовать Калининград для того, чтобы поднять уровень напряженности?

- Сейчас мы не должны думать о том, что думает Путин. Мы видели многократно, что он готов пойти против соседей. Посмотрите на Грузию и Украину. И поэтому мы, как НАТО, должны быть готовы ко всему.

- После саммита НАТО в Вильнюсе вы сказали, что надеетесь на победу Украины в этом году. Очевидно, Украина не смогла победить в этом году. Более того, постоянно идут разговоры о том, что США и Германия будут подталкивать президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Москвой. Как в Эстонии к такому отнесутся?

- Единственный, кто может сказать, когда эта война будет закончена или какой будет победа для украинцев, - это сами украинцы. Я думаю, что это самый хороший вариант, если Россия вернется к границам на 1991 год. И тогда Украина может восстанавливать страну и нормально работать в том направлении, чтобы стать членом НАТО и Евросоюза.

- Путин явно этого не сделает. Вы уверены, что Запад продолжит поддерживать Украину?

- Украина будет получать нашу помощь так долго, как это необходимо.

- Последнее время мы видим, что в Европе политические силы, скептически относящиеся к оказанию помощи Украине, все чаще оказываются в правительствах своих стран. Вы не беспокойтесь, что возникает ощущение усталости от войны в Украине?