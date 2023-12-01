Процентные ставки взлетели до небес. Что будет дальше?(6)
Процентные ставки Европейского центрального банка достигли самого высокого уровня с 1999 года. Однако, обзор экономиста банка Citadele Мартиньша Аболиньша демонстрирует, что процентные ставки вскоре могут понизиться.
По словам Аболиньша, глобальная экономическая ситуация остается сложной. „В 2023 году мировая экономика продолжает расти, несмотря на многочисленные проблемы и неопределенные перспективы. Положительным моментом является то, что повышение процентных ставок помогло снизить инфляцию, цены на энергоносители упали, и рецессии удалось избежать. Однако экономический рост еврозоны по-прежнему слаб – в третьем квартале 2023 года ВВП еврозоны вырос всего на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мировая торговля сокращается, а деловая среда еврозоны находится на отрицательном уровне“, - рассказал экономист банка Citadele Мартиньш Аболиньш, добавив, что согласно консенсус-прогнозам Bloomberg, ВВП еврозоны вырастет в 2023 году всего на 0,5% и, как ожидается, останется низким в 2024 году, увеличившись лишь на 0,7%.
Аболиньш отметил, что процентные ставки в еврозоне достигли своего пика, и первое снижение ставок ожидается в первой половине 2024 года. После очень быстрого периода ужесточения денежно-кредитной политики процентные ставки Европейского центрального банка (ЕЦБ) достигли самого высокого уровня с 1999 года. Аболиньш пояснил, что денежно-кредитная политика влияет на реальную экономику в долгосрочной перспективе, и в последние годы в период очень низких процентных ставок домохозяйства и компании в еврозоне все чаще предпочитают использовать кредиты с фиксированными процентными ставками. В результате затраты на обслуживание долга в еврозоне росли не так быстро, как ставки ЕЦБ.
„Поскольку инфляция в еврозоне значительно замедляется, а экономический рост все еще очень слабый, финансовые рынки ожидают, что первое снижение ставок произойдет уже в середине 2024 года. С вероятностью более 50% это может произойти уже в апреле 2024 года. В то же время, скорее всего, снижение процентных ставок будет происходить постепенно. Рост долгосрочных процентных ставок показывает, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе ставки, вероятно, будут выше, чем в последнее десятилетие“, - поделился мыслями Мартиньш Аболиньш.
По словам экономиста, кредиты в странах Балтии в основном выдают под плавающую процентную ставку, поэтому реакция на ужесточение денежно-кредитной политики возникает быстрее, чем в других странах. „Более высокий уровень задолженности частного сектора является одной из причин того, почему ВВП Эстонии снизился заметнее, чем в Латвии и Литве. Уровень задолженности частного сектора в Латвии и Литве является одним из самых низких в еврозоне, и поэтому расходы на обслуживание долга выросли там незначительно, хотя влияние на индивидуальных заемщиков и может быть значительным. Низкий уровень долга, использование кредитов с плавающими процентными ставками, относительно хорошее соотношение расходов на жилье и доходов позволили продолжать в странах Балтии выдачу новых кредитов, несмотря на высокие процентные ставки. Быстрая реакция на изменения в денежно-кредитной политике также означает, что ожидаемое снижение процентных ставок будет с середины 2024 года способствовать восстановлению экономики“, - добавил Аболиньш.
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