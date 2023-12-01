Эксперт: государство и многие производители скорее уничтожат продукты питания, чем отдадут их людям(2)
По словам Оливера Себастьяна Лампа, основателя Sumena, первого в Эстонии магазина, торгующего „спасаемыми продуктами питания“ с истекающим сроком „лучше до“, полностью пригодные к употреблению продукты не доходят до нуждающихся, поскольку многие крупные бренды и государство скорее поощряют их уничтожение.
В Эстонии часто случается, что импортёр или производитель честно признаётся, что совершенно сознательно выбрасывает качественный товар, а не отдаёт его людям. „Например, очень известные местные импортёры чипсов и энергетических напитков сначала были готовы дёшево продавать свои товары с истекающим сроком „лучше до“, но потом головной офис запретил им это делать. Известные бренды боятся показать, что их товары могут залёживаться на прилавках, и в целях поддержания репутации предпочитают такой товар уничтожать, а не отдавать людям. На самом деле, товары с истекающим сроком „лучше до“, часто остаются абсолютно безопасными и съедобными в течение многих лет“, — сказал Ламп.
„Один известный производитель кондитерских изделий тоже выбрасывает остатки, хотя, например, вкусовые и качественные характеристики шоколада даже через несколько лет после окончания срока „лучше до“ сохраняются в силу высокого содержания сахара и какао. При этом шоколад — один из самых ресурсоёмких для природы продуктов, на производство одного килограмма шоколада требуется 17 000 литров воды. Одного этого аспекта достаточно, чтобы утверждать, что максимальное использование продуктов питания должно быть социальной ответственностью производителей“, — добавил Ламп.
„Интерес и потребность людей в дешёвых продуктах питания с истекающим сроком „лучше до“ очень высоки: продукты, поступающие в наш магазин, обычно раскупаются всего за несколько дней, и нам самим за прошедший год ещё не приходилось выбрасывать какие-либо продукты“, — сказал Ламп.
„Отчасти такое нерациональное обращение с продуктами питания поддерживается государством. Когда местная пивоварня предложила нам свой продукт, срок годности которого подходил к концу, мы не смогли довести сделку до конца, потому что оказалось, что из-за системы расчёта акциза для предприятия менее убыточно уничтожить продукт, чем продать его по низкой цене. Утверждалось, что сотрудник Налогово-таможенного департамента должен был присутствовать и следить за тем, чтобы совершенно пригодное сусло действительно вылили“, — поделился Ламп.
По словам основателя Sumena, в Эстонии можно было бы по примеру Франции принять закон, ограничивающий необоснованное уничтожение продуктов питания магазинами. „Без вмешательства государства, в Эстонии будет сохранятся ситуация, когда продукты питания будут, скорее, уничтожатся, чем раздаваться людям по дешёвке или бесплатно“, — добавил Ламп.
В Эстонии ежегодно выбрасывается около 167 000 тонн продуктов питания на сумму 164 миллиона евро, т. е. 127 килограммов на человека.
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