Эксперт: государство и многие производители скорее уничтожат продукты питания, чем отдадут их людям

В Эстонии часто случается, что импортёр или производитель честно признаётся, что совершенно сознательно выбрасывает качественный товар, а не отдаёт его людям. „Например, очень известные местные импортёры чипсов и энергетических напитков сначала были готовы дёшево продавать свои товары с истекающим сроком „лучше до“, но потом головной офис запретил им это делать. Известные бренды боятся показать, что их товары могут залёживаться на прилавках, и в целях поддержания репутации предпочитают такой товар уничтожать, а не отдавать людям. На самом деле, товары с истекающим сроком „лучше до“, часто остаются абсолютно безопасными и съедобными в течение многих лет“, — сказал Ламп.

„Один известный производитель кондитерских изделий тоже выбрасывает остатки, хотя, например, вкусовые и качественные характеристики шоколада даже через несколько лет после окончания срока „лучше до“ сохраняются в силу высокого содержания сахара и какао. При этом шоколад — один из самых ресурсоёмких для природы продуктов, на производство одного килограмма шоколада требуется 17 000 литров воды. Одного этого аспекта достаточно, чтобы утверждать, что максимальное использование продуктов питания должно быть социальной ответственностью производителей“, — добавил Ламп.

„Интерес и потребность людей в дешёвых продуктах питания с истекающим сроком „лучше до“ очень высоки: продукты, поступающие в наш магазин, обычно раскупаются всего за несколько дней, и нам самим за прошедший год ещё не приходилось выбрасывать какие-либо продукты“, — сказал Ламп.