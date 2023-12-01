Новости Эстонии
01.12.2023, 12:55

В „Деловых ведомостях“ меняется главный редактор

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Delovõje Vedomosti
Delovõje Vedomosti
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

„Дорогие читатели! Мы рады сообщить, что в нашей редакции изменения – с 1 декабря главным редактором „Деловых ведомостей“ станет Олеся Лагашина“, - сообщил в пятницу, 1 декабря, портал dv.ee.

Полина Волкова, возглавлявшая ДВ пять лет, перейдет в состав эстонской редакции Äripäev в качестве журналиста.

Читайте подробнее на dv.ee.

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