01.12.2023, 12:55
В „Деловых ведомостях“ меняется главный редактор(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
„Дорогие читатели! Мы рады сообщить, что в нашей редакции изменения – с 1 декабря главным редактором „Деловых ведомостей“ станет Олеся Лагашина“, - сообщил в пятницу, 1 декабря, портал dv.ee.
Полина Волкова, возглавлявшая ДВ пять лет, перейдет в состав эстонской редакции Äripäev в качестве журналиста.
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