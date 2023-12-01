Мошенники начали представляться „журналистами Delfi“

„Здравствуйте, меня зовут Лена, я журналист портала Delfi“, - сказала женщина, позвонив на мобильный телефон медиаэксперта Натальи Китам. Сама Наталья знакома с редакцией RusDelfi, давала несколько раз интервью и знает, что на портале нет журналисток по имени Лена. Но решила продолжить разговор. „Я ей поверила, вдруг - такая журналистка появилась. Хотя звук колл-центра на фоне сразу все выдал. Я знаю, какой фон у редакций, это не было похоже на звонок журналиста“, - говорит Наталья Китам RusDelfi. Уже настоящему журналисту портала.

„Меня спросили, насколько часто я сталкиваюсь с мошенничеством. С каким видом мошенничества, как часто мне предлагают заняться инвестициями, - продолжает Китам. - Она сказала, что они проводят анкетирование читателей, для этого нужно ответить на несколько вопросов“. Наталья продолжила разговор, но уже сама задавала вопросы:

- Елена, какая у вас фамилия?

- (пауза) Иванова.

- Как зовут вашего начальника?

- (пауза) Николай.

- Главного редактора зовут не так. Также никакая Лена Иванова не работает на портале. (Настоящего главреда RusDelfi зовут Андрей, его фамилия - Шумаков. Лена Иванова тоже не работает на портале - прим.ред.).

- Вы знаете всех, кто работает в компании?

„Естественно, сразу понятно - человек ни разу не ступал на эстонскую землю. У нас здесь так не говорят. Delfi тоже выбрали не случайно - это самый крупный портал в странах Балтии, - подчеркивает Китам. - Их тактика в том, чтобы человек несколько раз сказал „да“. Тогда создается чувство доверия, опоры“.

Как именно в данной ситуации мошенники хотели обмануть - неизвестно. Возможно, после прохождения опроса нужно было бы оставить свои личные данные. Или мошенники могли попросить пароль от Smart ID, чтобы в качестве благодарности оформить подписку.