Мошенники начали представляться „журналистами Delfi“(21)
Телефонные мошенники позвонили жительнице Таллинна и представились журналистами портала Delfi с целью „провести анкетирование про мошенников“.
„Здравствуйте, меня зовут Лена, я журналист портала Delfi“, - сказала женщина, позвонив на мобильный телефон медиаэксперта Натальи Китам. Сама Наталья знакома с редакцией RusDelfi, давала несколько раз интервью и знает, что на портале нет журналисток по имени Лена. Но решила продолжить разговор. „Я ей поверила, вдруг - такая журналистка появилась. Хотя звук колл-центра на фоне сразу все выдал. Я знаю, какой фон у редакций, это не было похоже на звонок журналиста“, - говорит Наталья Китам RusDelfi. Уже настоящему журналисту портала.
„Меня спросили, насколько часто я сталкиваюсь с мошенничеством. С каким видом мошенничества, как часто мне предлагают заняться инвестициями, - продолжает Китам. - Она сказала, что они проводят анкетирование читателей, для этого нужно ответить на несколько вопросов“. Наталья продолжила разговор, но уже сама задавала вопросы:
- Елена, какая у вас фамилия?
- (пауза) Иванова.
- Как зовут вашего начальника?
- (пауза) Николай.
- Главного редактора зовут не так. Также никакая Лена Иванова не работает на портале. (Настоящего главреда RusDelfi зовут Андрей, его фамилия - Шумаков. Лена Иванова тоже не работает на портале - прим.ред.).
- Вы знаете всех, кто работает в компании?
„Естественно, сразу понятно - человек ни разу не ступал на эстонскую землю. У нас здесь так не говорят. Delfi тоже выбрали не случайно - это самый крупный портал в странах Балтии, - подчеркивает Китам. - Их тактика в том, чтобы человек несколько раз сказал „да“. Тогда создается чувство доверия, опоры“.
Как именно в данной ситуации мошенники хотели обмануть - неизвестно. Возможно, после прохождения опроса нужно было бы оставить свои личные данные. Или мошенники могли попросить пароль от Smart ID, чтобы в качестве благодарности оформить подписку.
RusDelfi передал информацию полиции и уточнил, поступали ли им подобные жалобы. „О подобных ситуациях полиции не сообщали“, - ответил руководитель отдела по борьбе с тяжкими преступлениям криминального бюро Пыхьяской префектуры Вячеслав Миленин.
По его словам, такая схема не нова. „Если раньше мошенники звонили и утверждали, что с банковским счетом происходит что-то подозрительное, то на смену этому пришли другие утверждения. Злоумышленники представлялись полицейскими, банковскими служащими, а также сотрудниками Налогового-таможенного департамента.
Какое бы содержание звонка ни поступило, необходимо помнить, что данные банковской карты не подлежат разглашению. Кроме того, не сообщайте свои PIN-коды интернет-банкинга и ни в коем случае не вводите их по просьбе звонящего“, - добавил Миленин.
„Да, мы действительно порой звоним нашим читателям, - говорит главный редактор RusDelfi Андрей Шумаков. - Правда, крайне редко это происходит без предварительного согласования. Обычно читатель присылает нам какую-то жалобу, а мы дальше уже связываемся с ним. В этом случае мошенничество исключено. Я с трудом могу представить себе, чтобы наши журналисты звонили случайным людям. Отдел маркетинга, отдел подписки - возможно, но не журналисты. В любом случае, мы никогда не запрашиваем у читателей личную информацию, такую как личный код, Smart-ID, пин-коды карточек и т.д. Мошенники становятся всё хитрее, пожалуйста, будьте бдительны и никогда не давайте эту информацию ни фейковым „сотрудникам банка“, ни „полицейским“, ни „журналистам“.
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