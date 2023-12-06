Экономика
06.12.2023, 08:03

Бизнес процветает: продавцы запрещенного каннабидиола штрафов не боятся

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Лечебные свойства CBD не проверены
Масло CBD (КБД) продается в основном в бутылочках с пипеткой.
Масло CBD (КБД) продается в основном в бутылочках с пипеткой.
ФОТО: Christopher Willans | Shutterstock

Европейский департамент продовольственной безопасности, несмотря на отсутствие данных, подтверждающих долгосрочную безопасность, разрешил продавать и употреблять масло CBD (КБД). В Эстонии этим маслом, содержащим каннабидиол (входит в состав каннабиса), торгуют десятки дистрибьюторов, пишет издание Maaleht.

За последние два-три года каннабидиоловое масло или CBD стало в Эстонии хитом продаж. И если поначалу распространению CBD способствовало „сарафанное радио“, то теперь рекламные статьи о чудодейственном лекарственном средстве публикуются СМИ. Ну как тут устоишь, если масло „возвращает радость жизни, помогает от бессонницы, улучшает работу ЖКТ“?

34-летняя Кристель, по ее собственному признанию, понимает, что чудо-лекарства не существует, но все равно не устояла перед искушением принимать CBD. „Два года назад у меня была депрессия, я не могла нормально спать, испытывала чувство тревоги“, - сказала Кристель.

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