06.12.2023, 08:03
Бизнес процветает: продавцы запрещенного каннабидиола штрафов не боятся(1)
Лечебные свойства CBD не проверены
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Европейский департамент продовольственной безопасности, несмотря на отсутствие данных, подтверждающих долгосрочную безопасность, разрешил продавать и употреблять масло CBD (КБД). В Эстонии этим маслом, содержащим каннабидиол (входит в состав каннабиса), торгуют десятки дистрибьюторов, пишет издание Maaleht.
За последние два-три года каннабидиоловое масло или CBD стало в Эстонии хитом продаж. И если поначалу распространению CBD способствовало „сарафанное радио“, то теперь рекламные статьи о чудодейственном лекарственном средстве публикуются СМИ. Ну как тут устоишь, если масло „возвращает радость жизни, помогает от бессонницы, улучшает работу ЖКТ“?