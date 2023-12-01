Тоомас Хендрик Ильвес: конечно, Эстония не входит в пятерку самых богатых. Ну и что?

Журналист вспомнил, как раньше обсуждал с Ильвесом возможность высадки российского десанта в порту Силламяэ, на что президент ответил тогда, что это его не беспокоит, поскольку Эстония обладает достаточной компетентностью. Его мнение по этому поводу не изменилось.

„Да. Меня больше беспокоит наша внутренняя политика, которая зачастую строится на разжигании ненависти и нарушении смысла конституционного строя. Но я считаю, что у Эстонии получилось неплохо. Я даже не знаю, какую еще страну можно сравнить с Эстонией с точки зрения выкарабкивания из этой коммунистической трясины“, – сказал Ильвес.

Он добавил, что можно назвать Словению, но „это не считается, потому что за таким железным занавесом они не были“.

„Наши сильные стороны – свобода личности и слова, общее процветание... Мы, конечно, не входим в пятерку самых богатых, ну и что? Лично я тоже не вхожу в пятерку богатейших. Наоборот, отношусь к добротному среднему классу. Здесь, в США, все мои друзья богаче меня. Вся эта история с деньгами всегда оставляла меня совершенно равнодушным“, – сказал Ильвес.

Полностью интервью на эстонском языке можно прочитать ЗДЕСЬ.

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