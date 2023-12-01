Таллинн с нового года повысит арендную плату за муниципальные и социальные квартиры
Таллиннский департамент городского имущества установил новый ценник аренды жилых помещений в муниципальных и социальных домах, который вступит в силу с 1 января 2024 года. С нового года стоимость аренды будет составлять преимущественно от 0,73 до 3,60 евро за квадратный метр.
„В последние годы резко возросли расходы, связанные с администрированием и ведением хозяйства в домах, включая стоимость материалов, отопления, а также расходы на управление, обслуживание и ремонт. Также за десять лет более чем в два раза возросли средняя оплата труда и нижняя ставка оплаты труда“, - сказал вице-мэр Тийт Терик.
В бюджете Таллинна на 2024 год для обеспечения доступности жилья запланировано городское финансирование в размере около 5,4 млн евро, а доход с аренды – около 1,9 млн евро. Покрытие всех расходов исключительно из городских средств было бы непропорциональным, поскольку стоимость аренды городской жилплощади в среднем в три раза ниже рыночной цены. „Город предоставляет съемщикам отремонтированную квартиру и, в сравнении с частным сектором, где цена начинается от 10 евро за квадратный метр, мы по-прежнему предлагаем нуждающимся жилплощадь по значительно более низкой стоимости“, - сказал Терик.
В связи с этим Таллинн счел необходимым повысить стоимость аренды жилья, находящегося в городской собственности или в городском пользовании, начиная с 1 января 2024 года. Если сейчас стоимость аренды преимущественно остается в пределах 0,61–3,00 евро за квадратный метр, то в новом году она составит 0,73–3,60 евро за квадратный метр. Рост стоимости аренды преимущественно составит в пределах 0,12–0,60 евро за квадратный метр. В одном из домов арендная плата повысится на 1,04 евро, то есть с 5,21 до 6,25 евро за квадратный метр. Более чем в половине домов – в 35 из 58 – стоимость аренды по-прежнему останется ниже двух евро за квадратный метр.
Ходатайствовать о получении Таллиннского муниципального или социального жилья прежде всего могут люди, испытывающие трудности финансового характера. В Таллинне 24 муниципальных дома и единичные квартиры во всех районах города, в общей сложности городу принадлежит 1833 муниципальные квартиры. В Таллинне также 17 социальных домов. Социальная квартира – это временная жилплощадь, живущих там людей или семьи город также поддерживает путем оказания социальных услуг и/или предоставления пособий. Ходатайствовать о получении жилья в муниципальном или социальном доме можно в районной управе по месту регистрации в регистре народонаселения. В первую очередь следует встать на очередь как ходатайствующий о получении жилья, а затем можно ходатайствовать о получении свободной жилплощади. Необходимая информация доступна на сайте https://www.tallinn.ee/ru/zhilye-pomescheniya-predostavlyaemye-gorodom.