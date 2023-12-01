Таллинн с нового года повысит арендную плату за муниципальные и социальные квартиры

„В последние годы резко возросли расходы, связанные с администрированием и ведением хозяйства в домах, включая стоимость материалов, отопления, а также расходы на управление, обслуживание и ремонт. Также за десять лет более чем в два раза возросли средняя оплата труда и нижняя ставка оплаты труда“, - сказал вице-мэр Тийт Терик.

В бюджете Таллинна на 2024 год для обеспечения доступности жилья запланировано городское финансирование в размере около 5,4 млн евро, а доход с аренды – около 1,9 млн евро. Покрытие всех расходов исключительно из городских средств было бы непропорциональным, поскольку стоимость аренды городской жилплощади в среднем в три раза ниже рыночной цены. „Город предоставляет съемщикам отремонтированную квартиру и, в сравнении с частным сектором, где цена начинается от 10 евро за квадратный метр, мы по-прежнему предлагаем нуждающимся жилплощадь по значительно более низкой стоимости“, - сказал Терик.

В связи с этим Таллинн счел необходимым повысить стоимость аренды жилья, находящегося в городской собственности или в городском пользовании, начиная с 1 января 2024 года. Если сейчас стоимость аренды преимущественно остается в пределах 0,61–3,00 евро за квадратный метр, то в новом году она составит 0,73–3,60 евро за квадратный метр. Рост стоимости аренды преимущественно составит в пределах 0,12–0,60 евро за квадратный метр. В одном из домов арендная плата повысится на 1,04 евро, то есть с 5,21 до 6,25 евро за квадратный метр. Более чем в половине домов – в 35 из 58 – стоимость аренды по-прежнему останется ниже двух евро за квадратный метр.