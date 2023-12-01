С нового года вырастет НСО: будет ли Lidl повышать цены в январе?

Для Lidl быть первым выбором для своего клиента – задача первостепенной важности, сообщила сеть магазинов в пресс-релизе. Поэтому Lidl сохранит свои цены на более низком уровне и отложит введение новых цен, учитывающих изменение налога с оборота.

„За короткое время своего присутствия на эстонском рынке Lidl стал достаточно сильным, чтобы мы могли предложить всем нашим клиентам дополнительную поддержку, несмотря на повышение НСО. Наше обещание остаётся как всегда неизменным – каждый день предлагать нашим клиентам товары самого высокого качества по наилучшей возможной цене“, – подчеркнул председатель правления Lidl Eesti Мачей Урбански.

Учитывая, что общее повышение НСО ударит по людям именно в зимние месяцы, когда расходы и без того высоки, а семьи особенно чувствительны к любым колебаниям цен, в январе Lidl компенсирует повышение НСО из собственных средств.

В Lidl отсрочке повышения цен в связи с новым НСО за последний год предшествовало несколько снижений цен. К числу шагов, направленных на то, чтобы сделать корзину семейных покупок в Lidl более доступной, относятся также внедрение приложения Lidl Plus и Kupong Plus, а также снижение цен более чем на 400 различных товаров. Следующим шагом стала специальная программа для владельцев Perekaart, которая семьям с детьми предоставляет в магазинах Lidl большие скидки на товары всех основных групп, в частности таких как свежие фрукты и овощи, подгузники Lupilu и хозяйственные товары W5.

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