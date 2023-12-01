ФОТО | Министерство нашло дополнительные 8 млн евро, но учителя, Кристина Каллас и госпримиритель все равно не договорились

В пятницу, 1 декабря, с государственным примирителем встретились министр образования Кристина Каллас, канцлер Министерства образования Кристи Винтер-Немвалтс и вице-канцлер Лийна Пылд, представители Союза работников сферы образования Эстонии и Союза городов и волостей Эстонии. Тема прежняя: повышение зарплаты учителям.

По словам министра образования Кристины Каллас, новое предложение правительства заключается в том, чтобы выделить на повышение минимальной заработной платы дополнительно восемь миллионов евро. „Мы все-таки нашли внутри министерства восемь миллионов евро. Мы провели большую работу, чтобы найти места, где можно что-то урезать“, - сказала министр. По ее словам, в правительстве уже достигнута договоренность, что высвободившиеся в результате сокращения средства можно использовать для повышения учительских зарплат.

В начале недели государственный посредник предложил повысить минимальную зарплату квалифицированным учителям на 4,3%, а неквалифицированным - на 1,77%. Стороны сегодня на это не согласились. Председатель Союза работников образования Реэмо Волтри еще до заседания заявил, что такого повышения недостаточно. Однако, по мнению представителей министерства, иное повышение минимальной зарплаты в новом году вообще невозможно, поскольку для этого нужно внести изменения в Закон о основной школе и гимназии, а это более длительный процесс и дополнительные деньги из государственного бюджета.

Предложение посредника заключалось и в том, чтобы начать переговоры между министерством, Союзом работников образования Эстонии, объединениями местных самоуправлений и владельцами частных школ, а также сформировать совместные рабочие группы. Это предложение министр Каллас приняла. Ее желание - начать переговоры и согласовать с местными самоуправлениями, представителями частных школ и профсоюзом учителей долгосрочный план повышения зарплат на 2025-2027 гг.