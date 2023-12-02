02.12.2023, 21:58
„Они рассказывают странные истории, которые не соответствуют их реальным планам“. Почему нелегалы, пересекающие границу, хотят попасть в Эстонию?(17)
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Корреспондент Maaleht поинтересовался у Департамента полиции и погранохраны, как сейчас обстоят дела на границе и кто эти люди, которые пытаются пересечь границу с Эстонией. На вопросы ответил начальник Кагуского погранпункта Петер Маран, который описал ситуацию с пограничным контролем и причины, по которым пересечение границы может быть заблокировано.
По словам Петера Марана, департамент отвечает за то, чтобы в страну въезжали только люди, имеющие на это законное право и приезжающие сюда с добрыми намерениями. „Это означает, что мы очень внимательно относимся к лицам, пересекающим границу, опрашиваем и выясняем, почему они приехали именно в Эстонию и куда конкретно направляются“, - добавляет он.