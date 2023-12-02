„Они рассказывают странные истории, которые не соответствуют их реальным планам“. Почему нелегалы, пересекающие границу, хотят попасть в Эстонию?

По словам Петера Марана, департамент отвечает за то, чтобы в страну въезжали только люди, имеющие на это законное право и приезжающие сюда с добрыми намерениями. „Это означает, что мы очень внимательно относимся к лицам, пересекающим границу, опрашиваем и выясняем, почему они приехали именно в Эстонию и куда конкретно направляются“, - добавляет он.