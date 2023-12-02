Новости Эстонии
02.12.2023, 21:58

„Они рассказывают странные истории, которые не соответствуют их реальным планам“. Почему нелегалы, пересекающие границу, хотят попасть в Эстонию?

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„Люди, не имеющие соответствующих документов для въезда в страну и дающие неясные объяснения цели своей поездки на пограничных пунктах между Эстонией и Россией, в основном являются гражданами Молдовы“
„Люди, не имеющие соответствующих документов для въезда в страну и дающие неясные объяснения цели своей поездки на пограничных пунктах между Эстонией и Россией, в основном являются гражданами Молдовы“
ФОТО: Ternavskaia Olga Alibec | Shutterstock

Корреспондент Maaleht поинтересовался у Департамента полиции и погранохраны, как сейчас обстоят дела на границе и кто эти люди, которые пытаются пересечь границу с Эстонией. На вопросы ответил начальник Кагуского погранпункта Петер Маран, который описал ситуацию с пограничным контролем и причины, по которым пересечение границы может быть заблокировано.

По словам Петера Марана, департамент отвечает за то, чтобы в страну въезжали только люди, имеющие на это законное право и приезжающие сюда с добрыми намерениями. „Это означает, что мы очень внимательно относимся к лицам, пересекающим границу, опрашиваем и выясняем, почему они приехали именно в Эстонию и куда конкретно направляются“, - добавляет он.

Например, в минувшие выходные на погранпереходе в Нарве пограничники не допустили в Эстонию 46 молдаван, двух граждан России и Украины, а также по одному гражданину Колумбии, Египта и Армении. Иностранцам был составлен запрет на въезд и их отправили обратно в Россию.

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RusDelfi
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