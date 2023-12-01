Отточить навыки и укрепить чувство единства. В Эстонии начались очередные учения

В ходе учений, которые продлятся до 3 декабря, основное внимание уделяется различным задачам безопасности, в первую очередь защите важной инфраструктуры.

В учениях примут участие около 2000 кайтселийтчиков, Сил обороны и союзников, которые разделены на несколько учебных районов. Более активная фаза учений пройдет 2-3 декабря. Помимо Западной Эстонии, участники учений действуют также в волости Мульги Вильяндиского уезда.

Командующий Ляэнеской дружиной Кайтселийта майор Кристьян Мульд рассказал, что учения Orkaan — крупнейшее мероприятие Ляэнеской дружины, на котором члены Кайтселийта отрабатывают свои военные задачи. По словам начальника, задействованы все подразделения, а также эвакуационные отряды Naiskodukaitse.

„Крупнейшими учебными полигонами в зоне ответственности Ляэнеской дружины являются аэродром Килтси и поселок Виртсу, где в выходные дни можно будет увидеть военную технику Сил обороны в движении. Учения — прекрасная возможность отточить навыки и укрепить чувство единства“, — сказал майор Мульд.

В учениях принимают участие также дружинники молодого крыла Кайтселийта, которые также вносят важный вклад в успех учений, помогая создать реалистичную ситуацию для медиков и эвакуационных команд. Молодые люди играют большую роль, помогая эвакуационным группам применять свои навыки в ситуациях, приближенным к реальности.

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