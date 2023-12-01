В Харьюмаа автомобиль вылетел на встречную полосу: два человека в больнице

Вчера в 11:36 в Валга на улице Парги 64-летний мужчина на автомобиле Toyota Avensis наехал на пешехода, 75-летнюю женщину, которая внезапно начала переходить дорогу. Пешехода доставили в больницу.

В 16:59 на регулируемом светофором перекрестке Таллиннской кольцевой дороги и дороги Валингу-Йыгисоо в Харьюмаа 50-летний мужчина, совершавший левый поворот на автомобиле Šoda Superb, въехал в автомобиль Iveco Bus Crossway, за рулем которого находился 70-летний мужчина. Водитель „Шкоды“ был доставлен в больницу.

В 17:25 на 4-м километре шоссе Саку - Лаагри в волости Сауэ Харьюмаа автомобиль Toyota Corolla, которым управляла 19-летняя женщина, вылетел на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем Toyota Corolla, за рулем которой находился 44-летний мужчина. Водитель и пассажир „Тойоты“, выехавшей на встречную полосу, 20-летний мужчина, доставлены в больницу.

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