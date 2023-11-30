Одинокие пенсионеры, проживающие в Хааберсти, получат пакеты помощи
В декабре Таллинн поддержит одиноких пенсионеров с низким доходом, по традиции распределив пакеты помощи. В Хааберсти пакеты можно будет получить в течение трех дней с 5 по 7 декабря 2023 года с 10:00 до 16:00 в здании Дневного центра Хааберсти по адресу Ыйсмяэ теэ 24. Предварительной регистрации не требуется, распределение пройдёт в порядке живой очереди.
По словам старейшины района Хааберсти Олега Сильянова ходатайствовать о получении пакета помощи можно в районной управе по месту жительства, если согласно регистру народонаселения местом жительства человека является Хааберсти, он живет один, в квартире никто кроме него не зарегистрирован, он получает пенсию по старости и его ежемесячный доход ниже 725 евро в месяц. „В Хааберсти пакеты будут распределять в течение трех дней с 5 по 7 декабря 2023 года с 10:00 до 16:00 в здании Дневного центра Хааберсти по адресу Ыйсмяэ теэ 24. Предварительной регистрации не требуется, распределение проходит по общей очереди“ и добавил, что для получения пакета необходимо соответствовать условиям, перечисленным выше, и выдача пакета производится на основании удостоверяющего личность документа
Пакет помощи весом примерно пять килограммов будет передан получателю в тканевом мешке, который затем можно будет использовать в быту. В мешке по одной упаковке печенья, макарон, гречки, чая, плитка шоколада, бутыль рапсового масла, банка борща, четыре банки консервов (шпроты и говядина), а также кусок мыла. Чтобы пакет было легче забрать, рекомендуем взять сумку на колесиках.
Для получения дополнительной информации просим звонить в будние дни (ПН-ПТ) с 9:00 до 16:00 по телефону 6404860 или написать электронное письмо по адресу liina.kaev@tallinnlv.ee
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