Одинокие пенсионеры, проживающие в Хааберсти, получат пакеты помощи

По словам старейшины района Хааберсти Олега Сильянова ходатайствовать о получении пакета помощи можно в районной управе по месту жительства, если согласно регистру народонаселения местом жительства человека является Хааберсти, он живет один, в квартире никто кроме него не зарегистрирован, он получает пенсию по старости и его ежемесячный доход ниже 725 евро в месяц. „В Хааберсти пакеты будут распределять в течение трех дней с 5 по 7 декабря 2023 года с 10:00 до 16:00 в здании Дневного центра Хааберсти по адресу Ыйсмяэ теэ 24. Предварительной регистрации не требуется, распределение проходит по общей очереди“ и добавил, что для получения пакета необходимо соответствовать условиям, перечисленным выше, и выдача пакета производится на основании удостоверяющего личность документа