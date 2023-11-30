Городская парковка переезжает в новое приложение Parkner

Приложение Parkner доступно для использования уже с лета. Сегодня приложение включает более 150 частных парковок и все общественные парковки в крупных городах, таких как Таллинн и Тарту, с общим количеством парковочных мест более 20 000.

От других приложений Parkner отличает большая интуитивность. Несколько важных функций пока еще находятся в стадии разработки, но среди уже существующих Вилл выделяет просмотр карты парковок в реальном времени и поиск адреса. „Если ввести в поиск, например улица Торнимяэ, 5, приложение покажет расстояние пешком от ближайшей парковки до этого объекта“, - рассказывает руководитель проекта Parkner, добавляя, что приложение постоянно развивается, поэтому важно получить отзывы пользователей о существующих или желаемых новых функциях.

Снизится количество штрафов за парковку вследствие небрежности

Синхронизированный просмотр карты должен способствовать уменьшению количества ошибок вследствие небрежности. „Большое количество штрафов за парковку связано с тем, что люди паркуют машину не в той зоне или при вводе номерного знака неправильно вводят одну букву. Приложение позволяет человеку один раз ввести номерной знак своего автомобиля, после чего он сохраняется в памяти. В приложение можно вводить данные более чем одного автомобиля. „Кроме того, приложение Parkner также определяет, в какой зоне или на какой парковке в данный момент находится паркующийся, тем самым сводя вероятность ошибки практически на нет“, - поясняет Вилл.

Также Parkner помогает избежать ситуаций, когда человек случайно забывает снять автомобиль с парковки. По словам Вилла, ставя автомобиль на парковку, в приложении можно установить лимит времени, по истечении которого парковка заканчивается автоматически. Разумеется, это не мешает прекратить парковку и раньше в любой подходящий для вас момент.