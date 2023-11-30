Эстонская платформа, помогающая организовывать мероприятия, вышла на рынок Латвии(2)
Научно-деловой городок Технополь участвует в совместном проекте Northbound Scaleups (NBSCALE), целью которого является помощь компаниям в выходе на новые рынки. Эстонская компания по организации мероприятий Babash посетила Латвию в рамках NBSCALE, где встретилась с возможными партнерами по сотрудничеству с целью расширения своей деятельности.
Основатель компании Андрей Степин рассказал, что встречи прошли хорошо. „Мы встретились со многими организаторами мероприятий и владельцами ночных клубов, с которыми начали сотрудничество, и первые мероприятия при нашей поддержке уже проходят в Латвии“, - сказал Степин. Также состоялась встреча с продавцом из Латвии, который ежедневно общается с организаторами мероприятий и знакомит с платформой. „Для нас всегда был очень важен персональный подход, поэтому эта поездка стала большим подспорьем в выходе на латвийский рынок“, - добавил Степин.
Латвия всегда была первым рынком для расширения деятельности Babash, поскольку она во многом похожа на рынок Эстонии – по размеру, географическому положению, а также с точки зрения законодательства. Андрей Степин рассказал, что они сотрудничают с одним из самых известных диджеев Латвии, который сводит их с нужными людьми и немного облегчает их работу. Важным бонусом является то, что в Латвию можно быстро поехать в случае необходимости, если есть что-то очень срочное или нужно с кем-то встретиться.
По словам Степина, в сфере организации мероприятий в Латвии меньше конкурентов, чем, например, в Эстонии. „Если у нас около 15 платформ для проведения мероприятий, то в Латвии это число меньше 10. Это несколько облегчает нашу работу, но завоевание доверия все равно требует времени“, - признается Степин.
Babash отличается от других своим подходом – со всеми организаторами мероприятий всегда стараются общаться очень лично, и если у клиента возникают вопросы, он может смело обращаться в компанию 24/7. Тот же подход применяется в Латвии.
Поскольку платформа Babash предназначена для использования в любой стране, основателям не пришлось вносить много корректировок, чтобы адаптировать ее для латвийского рынка. Самым большим нововведением стало добавление латышского языка, благодаря чему платформа удобна как для организатора, так и для конечного клиента, который покупает билеты или бронирует столики.
В целом 2023 год оказался для Babash очень успешным: почти каждый месяц - новые рекорды. Будь то рекордный оборот, рекорд по количеству посетителей или организаторов. „План состоит в том, чтобы оставаться на той же волне не только на эстонском рынке, но теперь и в Латвии“, - сказал Андрей Степин.