ДТП с участием четырех машин: движение по шоссе Таллинн — Тарту было закрыто

Центр тревоги получил информацию о ДТП в 16.10. Согласно сообщению, столкнулись два грузовика, легковой автомобиль и микроавтобус. Водитель одного грузового автомобиля получил тяжелую травму, медики оказывают ему и другим пострадавшим необходимую помощь.

До 17.28 движение на месте аварии было полностью закрыто. Полицейские направляли транспортные средства в объезд. В 17.28 полиция сообщила, что одна полоса открыта для движения, работают регулировщики. Тем не менее, водителей просят по возможности избегать данного участка трассы.

В 17.50 Транспортный департамент сообщил, что движение полностью восстановлено.

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