Эстония выбрана в качестве страны, где будут проводиться инновационные разработки НАТО

„Инновации играют ключевую роль в обороне, поскольку они способствуют успеху на поле боя и обеспечивают преимущество над противником. Эстония решительно поддержала это направление, поэтому НАТО уделяет больше внимания инновациям и технологиям будущего, чем раньше. Мы гордимся тем, для акселератора НАТО DIANA было выбрано эстонское предприятие, и надеемся на реальные достижения решений двойного назначения в укреплении обороноспособности“, - заявил министр обороны Ханно Певкур .

Все 9 команд, прошедших в эстонский акселератор, получат 100 000 евро грантового финансирования от НАТО DIANA, лучшие могут получить до 300 000 евро дополнительного финансирования. Кроме того, они будут иметь доступ к более чем 90 испытательным центрам, программе, объединяющей оборону и бизнес, а также сети лучших наставников во всем альянсе. DIANA создает мост между университетами, компаниями и государственным сектором с целью поддержки развития инновационных технологий, которые помогают облегчить проблемы гражданского и оборонного секторов и ведут нас к более безопасному и устойчивому миру.

„Новые технологии, которые находят свое применение как в оборонной, так и в гражданской сфере, помогают развивать нашу экономику и безопасность. Это также очевидная причина, почему НАТО решил инвестировать в инновации значительно интенсивнее, чем раньше“.

„Акселератор НАТО DIANA объединяет оборонную сферу Эстонии и очень оживленную стартап-экосистему. Это плодотворная платформа, на которой рождаются новые идеи, создающие т потенциал для будущих успешных предприятий“, — сказал министр экономики и информационных технологий Тийт Рийсало.

Все компании, вошедшие в акселераторы альянса, разрабатывают высокопотенциальные технологии двойного назначения, имеющие применение в повседневной жизни, то есть в гражданском секторе, а также в сфере обороны. Технологии, которые будут разрабатываться, разделены на три зонтичные темы или так называемые стратегические области: энергетика и устойчивое развитие, связь и подводное обнаружение и мониторинг.

Компания эстонского происхождения, попавшая в акселератор в результате жесткой конкуренции, решает задачу энергетики и устойчивого развития и специализируется на производстве топливных элементов и материалов для топливных элементов на основе запатентованной технологии.

„Акселератор в сфере обороны НАТО DIANA — это важный шаг в борьбе альянса с новыми угрозами и вызовами. Присутствие DIANA в Эстонии показывает, что опыт Эстонии в области инноваций высоко ценится среди ее союзников. Мы рады видеть большой интерес эстонских компаний к программе и ждем технологических решений, которые помогут повысить нашу обороноспособность“, - заявил министр иностранных дел Маргус Цахкна.

В текущем пилотном году один из трех европейских акселераторов НАТО DIANA будет находиться в Эстонии, в научно-деловом городке Технополь.

Сильной стороной крупнейшего бизнес-инкубатора Эстонии является глубокое знание сферы стартапов и многолетний опыт поддержки роста технологических стартапов. По главы стартап-инкубатора и эстонского акселератора НАТО DIANA Кадри Таммай, технологии компаний, отобранных для эстонского акселератора, также хорошо сочетаются с сильными сторонами Эстонии в области киберзащиты, искусственного интеллекта и автономных систем, а также энергетики.

„Мы приближаем оборонный сектор, а вместе с ним и большой рыночный потенциал, к стартапам. Многие разрабатываемые сейчас технологии не только сделают нашу жизнь более комфортной, экономичной и эффективной в будущем, но и будут напрямую способствовать развитию обороноспособности“, - добавила Таммай.

Компании начнут работать в акселераторах в декабре. Помимо Эстонии, в Дании, Италии и двух ускорителях в США. В эстонском акселераторе НАТО DIANA стартуют следующие компании: GaltTec, Goldilock, IceWind, Lobster Innovations, AVoptics Limited, REVOBEAM, GIM Robotics, Dronetag и Anzen Technology Systems.

В будущем DIANA сосредоточится на новых задачах, которые государства-члены НАТО признают приоритетами на ближайшие несколько лет и для решения которых от компаний ожидаются инновационные технологические решения. Долгосрочные приоритеты НАТО включают такие области, как обработка данных, автономия, биотехнологии и технологии здравоохранения, а также энергетические и мобильные системы. К 2025 году будет запускаться до десяти задач в год и поддерживаться сотни компаний, занимающихся глубокими технологиями в рамках альянса.

Помимо акселератора, в этом году НАТО открыла первый в мире межальянсовый венчурный фонд — Инновационный фонд НАТО (NIF), который инвестирует 1 миллиард евро в стартапы, разрабатывающие глубокие технологии двойного назначения. Фонд был основан в 2023 году 23 союзниками по НАТО, Эстония осуществила инвестиции через AS-I Smartcap, который действует под управлением инновационного фонда Министерства экономики и коммуникаций.

Эстонский акселератор будет реализован стартап-инкубатором Технополя совместно с Sparkup Tartu Teaduspark и бизнес-акселератором Startup Wise Guys. Реализация акселератора в Эстонии финансируется Министерством экономики и коммуникаций при поддержке Министерства иностранных дел, Министерства обороны и города Таллинна. В Эстонии TalTech, Тартуский университет, CR14 и Академия обороны, Академия внутренней обороны и Эстонская авиационная академия вносят свой вклад в сеть испытательных центров альянса.

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