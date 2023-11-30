30.11.2023, 18:32
Адвокат по делу криптомиллионеров: Людей из Эстонии высылают, не вникнув в нюансы и поставив интересы международных отношений выше человеческих жизней(19)
ФОТО: | Delfi Meedia
По мнению адвоката криптомиллионеров Турыгина и Потапенко Карла Каська, министр юстиции Калле Лаанет, похоже, не знаком с содержанием приказа, который он сам вынес на обсуждение правительства.
„Мы рады, что более влиятельная, чем раньше, судебная практика, вынуждает чиновников покинуть свою зону комфорта, сделать процедуру экстрадиции более вдумчивой и учитывающей основные права человека“, — сказал Каськ Delfi.