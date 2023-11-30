ЧП и криминал
30.11.2023, 18:32

Адвокат по делу криптомиллионеров: Людей из Эстонии высылают, не вникнув в нюансы и поставив интересы международных отношений выше человеческих жизней

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Как и другие адвокаты, Карл Каськ представляет интересы обоих ответчиков в административном суде. На фотографии справа – Катрин Орав, представляющая интересы семьи Турыгина
Как и другие адвокаты, Карл Каськ представляет интересы обоих ответчиков в административном суде. На фотографии справа – Катрин Орав, представляющая интересы семьи Турыгина
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

По мнению адвоката криптомиллионеров Турыгина и Потапенко Карла Каська, министр юстиции Калле Лаанет, похоже, не знаком с содержанием приказа, который он сам вынес на обсуждение правительства.

„Мы рады, что более влиятельная, чем раньше, судебная практика, вынуждает чиновников покинуть свою зону комфорта, сделать процедуру экстрадиции более вдумчивой и учитывающей основные права человека“, — сказал Каськ Delfi.

Вчера окружной суд постановил аннулировать сентябрьское постановление правительства, согласно которому Иван Турыгин и Сергей Потапенко, обвиняемые в крупной крипто-афере, должны были экстрадированы в США. По данным ФБР, давая ложные обещания, мужчины присвоили более 500 миллионов долларов.

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