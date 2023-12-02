Новости Эстонии
02.12.2023, 18:43

Рысь держит в страхе всю деревню. Лесной зверь извел почти всех кошек и порвал двух собак

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Уже два месяца жителей деревни Кийдева в Ляэнеском уезде держит в страхе рысь, которая совершенно не боится людей. Рысь безбоязненно приходила к жилым домам, сидела на автобусной остановке, разгуливала по дороге. Поползли слухи о том, что хищница нападала на домашних животных. До недавнего времени люди слышали мяуканье рыси почти каждый день, но после того, как было получено разрешение Департамента окружающей среды на отстрел, рысь затаилась.

В прошлые выходные корреспондент издания Maaleht отправился в Ляэнемаа на „охоту“.

Деревня Кийдева словно замерла в ожидании, попряталась даже кошки и собаки, за исключением одной овчарки, которая даже клыки не обнажила, увидев незнакомого человека. Лишь по полю резво скакали четыре косули, да белка возилась на крыше дома.

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RusDelfi
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