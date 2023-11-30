Компания Pipedrive сокращает десяток работников

По словам руководителя Pipedrive по технологиям Агура Йыги, в компании постоянно анализируют структуру и стратегию фирмы. Целью последних изменений является привести фирму в лучшее соответствие с потребностями клиентов.

„В ходе реструктуризации мы изменили подотчетность некоторых команд, предложили повышение некоторым сотрудникам, и, к сожалению, были и должности, которые мы решили сократить. Pipedrive предлагает карьерную поддержку и коучинг всем сотрудникам, чьи роли затронули эти изменения“, - объяснил Йыги.

Компания была основана в 2010 году. Соучредителями Pipedrive стали Тимо Рейни, Урмас Пудре, Рагнар Сасси, Мартин Хенки и Мартин Таюри. Они создали простую в использовании платформу для продаж, которая помогала бы пользователям оптимизировать процессы и систематизировать работу.

Инструментами Pipedrive пользуются свыше 100 000 предприятий в более чем 150 странах. Стратегическим инвестором является американская инвестиционная компания Vista Equity Partners. Команда Pipedrive состоит из более чем 850 человек, работающих в восьми странах. В Эстонии офисы фирмы расположены в Таллинне и Тарту.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.