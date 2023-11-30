Eesti Gaas на пятую часть снижает цену на газ

„Осенние прогнозы и риски не реализовались, поэтому цена на газ на мировом рынке вернулась к осеннему уровню. Хранилища в Европе заполнены и безопасность поставок гарантирована“, - отметил председатель правления Eesti Gaas Маргус Каасик.

„Текущая цена газа в разы ниже, чем год назад, и прогнозы на предстоящую зиму пока не предполагают роста цен – потребители газа в нашем регионе и во всей Европе могут спокойно встречать зиму“, - добавил Каасик.

Раньше природный газ поступал в Эстонию в основном по трубопроводу из России, но вот уже почти полтора года это направление закрыто и произошел полномасштабный разворот на запад. Природный газ теперь доставляют в сжиженном виде (LNG, liquefied natural gas) на терминалы в Инкоо в Финляндии и Клайпеде в Литве.

В этом году компания Eesti Gaas более чем утроила поставки LNG – вместо прошлогодних пяти судов компания доставляет в регион уже 18 партию LNG за год. Треть импорт Финляндии и балтийского региона проходит через Eesti Gaas. Один газовый танкер покрывает около четверти годового потребления газа в Эстонии.

Работая на пяти рынках – в Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве и Польше – Eesti Gaas в прошлом году стала крупнейшей энергетической компанией с частным капиталом в Финляндии и Балтийском регионе. Eesti Gaas поставляет клиентам природный газ по трубам, а также в виде сжатого (CNG) и сжиженного природного газа (LNG), и управляет крупнейшей газораспределительной сетью Эстонии и Латвии. Предприятие активно действует на международном энергетическом рынке и развивает портфель возобновляемой энергии, производя и продавая солнечную энергию и „зеленый“ газ (биометан). На зарубежных рынках Eesti Gaas действует под торговой маркой Elenger.

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