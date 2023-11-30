У работодателей проблемы. Трудящимся по графику сотрудникам надо будет давать больше времени на отдых
Торгово-промышленная палата Эстонии предложила Министерству экономики и коммуникаций изменить формулировку предусмотренного Законом о трудовом договоре периода еженедельного отдыха таким образом, чтобы период ежедневного и еженедельного последовательного отдыха для работающего по графику работника составлял не менее 36 часов, а для остальных работников не менее 48 часов.
Это предложение связано с недавним решением Европейского суда, согласно которому к еженедельному периоду отдыха нужно добавлять ежедневный. Это значит, что согласно новой интерпретации, работающему по графику работнику в Эстонии нужно раз в неделю обеспечить непрерывный период отдыха продолжительностью 47 часов вместо прежних 36 часов, а остальным работникам - не менее 59 часов вместо прежних 48 часов. Таким образом, период непрерывного отдыха удлиняется на ежедневный период отдыха, т.е. на 11 часов. До вышеупомянутого решения Европейского суда в Эстонии в течение многих лет действовало толкование, согласно которому работающим по графику работникам должно быть гарантировано не менее 36 часов непрерывного отдыха один раз в семь дней и другим работникам - не менее 48 часов.
Решение Европейского суда затрагивает эстонских работодателей, поскольку Эстония приняла директиву ЕС в более строгой форме. Если согласно директиве еженедельный период отдыха должен составлять не менее 24 часов, то в Эстонии он составляет минимум 36 часов для работающих по графику сотрудников и 48 часов для остальных.
В результате решения Европейского суда работодатели, у которых персонал работает по графику, должны существенно изменить организацию рабочего времени и другие положения внутреннего распорядка. Данное решение в первую очередь коснется тех предприятий, где сотрудники работают по графику. Что касается сфер, которые затронет изменение, то круг очень широк: промышленность, торговля, гостиничный бизнес, общественное питание, медицина, государственная оборона, общественный транспорт, логистика, утилизация отходов, обслуживание недвижимости и другие услуги.
„Многие работодатели сообщили нам, что им придется нанимать новых сотрудников, потому что из-за изменения интерпретации будет невозможно выполнять ту же работу имеющимися силами. Также отмечается необходимость введения новых смен. Все это повлечет за собой дополнительные расходы на рабочую силу, а также единовременные расходы на набор и обучение сотрудников, приобретение дополнительных рабочих инструментов и одежды“, - перечислил некоторые проблемы генеральный директор торгово-промышленной палаты Майт Пальтс. По его словам, работодателям будет очень сложно, если не невозможно, найти новых сотрудников, так как их просто неоткуда взять.
Поскольку Эстония на протяжении многих лет неправильно трактовала эту директиву, разумно было бы исправить соответствующую ошибку в Законе о трудовом договоре. Например, недавно Чехия изменила еженедельный период отдыха на 24-часовой, что было вызвано решением Европейского суда. Предложение торгово-промышленной палатой изменить формулировку Закона о трудовом договоре таким образом, чтобы последовательный период отдыха включал в себя как ежедневные, так и еженедельные периоды отдыха, соответствует законодательству Европейского союза и решению Европейского суда и не меняет практики, сложившейся в Эстонии на протяжении десятилетий.
Если предложение палаты будет реализовано, работодателям не придется нести дополнительные расходы, связанные с изменением организации труда.
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