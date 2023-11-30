У работодателей проблемы. Трудящимся по графику сотрудникам надо будет давать больше времени на отдых

Это предложение связано с недавним решением Европейского суда, согласно которому к еженедельному периоду отдыха нужно добавлять ежедневный. Это значит, что согласно новой интерпретации, работающему по графику работнику в Эстонии нужно раз в неделю обеспечить непрерывный период отдыха продолжительностью 47 часов вместо прежних 36 часов, а остальным работникам - не менее 59 часов вместо прежних 48 часов. Таким образом, период непрерывного отдыха удлиняется на ежедневный период отдыха, т.е. на 11 часов. До вышеупомянутого решения Европейского суда в Эстонии в течение многих лет действовало толкование, согласно которому работающим по графику работникам должно быть гарантировано не менее 36 часов непрерывного отдыха один раз в семь дней и другим работникам - не менее 48 часов.

Решение Европейского суда затрагивает эстонских работодателей, поскольку Эстония приняла директиву ЕС в более строгой форме. Если согласно директиве еженедельный период отдыха должен составлять не менее 24 часов, то в Эстонии он составляет минимум 36 часов для работающих по графику сотрудников и 48 часов для остальных.

В результате решения Европейского суда работодатели, у которых персонал работает по графику, должны существенно изменить организацию рабочего времени и другие положения внутреннего распорядка. Данное решение в первую очередь коснется тех предприятий, где сотрудники работают по графику. Что касается сфер, которые затронет изменение, то круг очень широк: промышленность, торговля, гостиничный бизнес, общественное питание, медицина, государственная оборона, общественный транспорт, логистика, утилизация отходов, обслуживание недвижимости и другие услуги.