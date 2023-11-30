Департамент конкуренции начал производство в отношении Elering

Цель расследования – выяснить, производит ли Elering AS электроэнергию на аварийной электростанции Кийза для энергетического рынка Финляндии в соответствии с Законом о рынке электроэнергии Эстонии, который позволяет Elering AS производить электроэнергию на аварийной электростанции Кийза только:

• в случае неожиданного отключения производственной мощности или мощности передачи системы или электроэнергетической системы другой страны, подключенной к системе;

• если надежность энергоснабжения системы находится под угрозой;

• если это необходимо для периодических испытаний аварийной электростанции Кийза.

Производство призвано определить, были ли соблюдены эти правила.

Департамент подчеркивают, что начало производства не означает, что нарушение было точно совершено или выявлено.

Департамент конкуренции осуществляет государственный надзор в сферах конкуренции, электроснабжения, природного газа, централизованного теплоснабжения, почтовой связи, коммунального водоснабжения и канализации, железной дороги, авиации и портов.

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