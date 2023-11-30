В центре Таллинна пьяный мужчина сбил на пешеходном переходе девочку

В среду, 30 ноября, в 07:32 произошла авария возле автобусной остановки Луха в городе Тюри в Ярвамаа, где 39-летний мужчина на легковом автомобиле BMW X5 сбил 12-летнюю девочку, которая неожиданно выбежала на дорогу с автобусной остановки. Пострадавшую доставили в больницу.

В 10:08 поступило сообщение об аварии возле Паазику, 28 в Таллинне, где автомобиль Toyota сбил 34-летнего мужчину, который переходил дорогу в дворовой зоне. Водитель с места происшествия скрылся, его личность пока не установлена. Пешехода доставили в больницу.

В 17:03 произошла авария на перекрестке Уссимяэ и Прийсле теэ в Таллинне, где 68-летняя женщина на легковом автомобиле BMW X1 при совершении левого поворота столкнулась с легковым автомобилем Subaru Legacy, которым управлял 46-летний мужчина. Водителя BMW и пассажирку Subaru, 15-летнюю девушку, доставили в больницу. Точные обстоятельства устанавливаются.

В 17:55 поступило сообщение об аварии возле Тоомпуйестеэ в Таллинне, где 63-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения на легковом автомобиле Audi A1 Sportback наехал на 13-летнюю девочку, переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

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