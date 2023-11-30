НКО „Слава Украине“ будет работать по этическому кодексу сбора пожертвований

По оценке исполнительного директора НКО „Слава Украине“ Ану Вилтроп, речь идет о знаковом событии: „Мы рады, что достигли того этапа в упорядочивании наших рабочих процессов, когда стали достойны присоединиться к сети организаций, руководствующихся этическим кодексом при сборе пожертвований“.

После разразившегося весной скандала с участием НКО „Слава Украине“ в организации сменились команда и руководство и были упорядочены рабочие процессы с целью привести деятельность в соответствие с этическим кодексом.

„Слава Украине“ в настоящее время собирает пожертвования на покупку 20 машин скорой помощи и 10 квадроциклов с целью поддержать возможности медиков украинской армии по спасению жизней украинских солдат.

Этический кодекс, разработанный Союзом общественных объединений, способствует большей прозрачности сбора пожертвований. С учетом такого кодекса работают 160 организаций, в том числе, например, НКО Eesti Pagulasabi („Помощь беженцам“), Эстонский Красный Крест, НКО Toeta Ukrainat („Поддержи Украину“) и Vaba Ukraina („Свободная Украина“).

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