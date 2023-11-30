Исследование: количество людей, считающих налоговую систему несправедливой, увеличилось

„Хотя реальные изменения налоговых ставок произойдут только в новом году, налоговые дебаты в публичном пространстве волнуют людей уже сейчас“, – сказала заместитель генерального директора НТД по налогам Райли Роосимаа.

„Несмотря на это, приятно отметить, что 91% жителей Эстонии признают или полностью согласны с тем, что уплата налогов является важной обязанностью для них как граждан и по-прежнему высок уровень доверия людей к работе Налогово-таможенного департамента“, - добавила она.

Исследование показало, что 94% жителей, по собственным словам, всегда исправно платят все налоги. 89% людей утверждают, что знают, как и с чего нужно платить налоги (например, с зарплаты, дополнительного дохода и т. п.), а 64% считают свои знания в этом отношении хорошими. Также 66% жителей Эстонии считают вероятным, что если не задекларировать часть своих доходов, то НТД свяжется с ними.

Однако они несколько более скептически относятся к соблюдению налоговой дисциплины своими согражданами. Лишь 61% жителей Эстонии считают, что большинство людей правильно декларируют и платят свои налоги. Кроме того, существует мнение, что 70% жителей были бы готовы потреблять товары и услуги предприятий, не платящих налоги, если бы это было для них дешевле.

„Как по результатам опроса, так и по откровенным ответам заметно, что за прошедший год люди стали больше задумываться над налоговыми темами и стали более четко формулировать свою точку зрения“, – сказала Роосимаа.

Например, больше, чем раньше, поддерживается идея о том, что люди с высоким уровнем доходов, должны нести более высокую налоговую нагрузку, чем до сих пор. 70% считают, что люди, получающие более высокий доход, должны нести более высокую налоговую нагрузку, чем сегодня, поддержка этой идеи выросла на 7% по сравнению с прошлым годом.

Исследование готовности платить налоги проводится по заказу НТД уже шестой год. В этот раз исследование проводило предприятие Kantar Emor и всего было опрошено 1326 жителей.