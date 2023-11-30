ГРАФИКИ | Экономический спад в Эстонии набирает обороты

В текущих ценах ВВП увеличился в третьем квартале на 1,2%. Руководитель рабочей группы национальных счетов в Департаменте статистики Роберт Мюйрсепп отметил, что, несмотря на постоянное замедление роста цен, оживления в экономике не наблюдается. „Если во втором квартале в экономике появились некоторые признаки оживления, то в третьем квартале спад ускорился до уровня предыдущих периодов. Снижение продолжилось как в части добавленной стоимости, так и в поступлении налогов“, — уточнил Мюйрсепп.

Добавленная стоимость нефинансовых предприятий снизилась на 5,1%, добавленная стоимость финансовых предприятий — на 6,5%. В противоположном направлении двигался правительственный сектор: его добавленная стоимость увеличилась на 3,6%. Быстрее всего развивался некоммерческий сектор, добавленная стоимость которого увеличилась на 6,5%.

По отраслям ситуация в экономике была аналогичной второму кварталу. Операции с недвижимым имуществом оказали на экономику относительно большое положительное влияние. Хорошие показатели прошлого квартала сохранились и в торговле. Кроме того, ощутимое положительное влияние оказали отрасли сельского хозяйства, лесного и рыбного хозяйства, а также энергетики.

Большая часть экономики по-прежнему испытывает трудности

Представитель Департамента статистики объяснил, что в третьем квартале больше всего рост экономики замедляли транспорт и складское хозяйство, поскольку там ситуация ухудшилась еще больше ввиду трудностей во внешней торговле. „Почти такие же слабые показатели отмечаются в обрабатывающей промышленности. Кроме того, значительное отрицательное влияние оказали отрасли информации и связи, а также профессиональной, научной и технической деятельности. Обе отрасли часто были двигателями экономики Эстонии. Ощутимое снижение претерпела также добавленная стоимость в строительстве“, — сказал Мюйрсепп.