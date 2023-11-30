ГРАФИКИ | Экономический спад в Эстонии набирает обороты

В текущих ценах ВВП увеличился в третьем квартале на 1,2%. Руководитель рабочей группы национальных счетов в Департаменте статистики Роберт Мюйрсепп отметил, что, несмотря на постоянное замедление роста цен, оживления в экономике не наблюдается. „Если во втором квартале в экономике появились некоторые признаки оживления, то в третьем квартале спад ускорился до уровня предыдущих периодов. Снижение продолжилось как в части добавленной стоимости, так и в поступлении налогов“, — уточнил Мюйрсепп.
Добавленная стоимость нефинансовых предприятий снизилась на 5,1%, добавленная стоимость финансовых предприятий — на 6,5%. В противоположном направлении двигался правительственный сектор: его добавленная стоимость увеличилась на 3,6%. Быстрее всего развивался некоммерческий сектор, добавленная стоимость которого увеличилась на 6,5%.
По отраслям ситуация в экономике была аналогичной второму кварталу. Операции с недвижимым имуществом оказали на экономику относительно большое положительное влияние. Хорошие показатели прошлого квартала сохранились и в торговле. Кроме того, ощутимое положительное влияние оказали отрасли сельского хозяйства, лесного и рыбного хозяйства, а также энергетики.
Большая часть экономики по-прежнему испытывает трудности
Представитель Департамента статистики объяснил, что в третьем квартале больше всего рост экономики замедляли транспорт и складское хозяйство, поскольку там ситуация ухудшилась еще больше ввиду трудностей во внешней торговле. „Почти такие же слабые показатели отмечаются в обрабатывающей промышленности. Кроме того, значительное отрицательное влияние оказали отрасли информации и связи, а также профессиональной, научной и технической деятельности. Обе отрасли часто были двигателями экономики Эстонии. Ощутимое снижение претерпела также добавленная стоимость в строительстве“, — сказал Мюйрсепп.
Частное потребление в третьем квартале немного стабилизировалось, поскольку снижение замедлилось до 2,4%. Более всего снизились затраты потребителей на другие товары и услуги, а также одежду и обувь. Кроме того, значительно сократились расходы на обустройство дома и предметы домашнего обихода, алкоголь и табак, а также на отдых и культуру. Выросли лишь затраты на жилье. Впервые после первого квартала 2022 года сократилось конечное потребление правительственного сектора (на 0,6%).
Несмотря на сложные времена инвестирование в экономику продолжается
В годовом сравнении инвестиции в третьем квартале увеличились почти на 10%. Наибольшее влияние оказали инвестиции нефинансовых предприятий в другие здания и сооружения: их доля выросла на 54,5%. В том же классе активов на 17,1% увеличились инвестиции правительственного сектора. Наибольшее отрицательное влияние оказали инвестиции предприятий в машины и оборудование (-8,9%) и транспортные средства (-16,2%).
„Если в первой половине года нетто-экспорт несмотря на сложные обстоятельства оставался положительным, то в третьем квартале нами было импортировано на 136 миллионов евро больше, чем было экспортировано. Причиной этому послужило более быстрое снижение экспорта (-12,1%) по сравнению с импортом (-6%). Таким образом доля экспорта в ВВП Эстонии сократилась до уровня первого квартала 2020 года“, — объяснил Мюйрсепп и добавил, что наряду с усугубляющимся снижением экспорта товаров стал снижаться и экспорт услуг. На фоне снижения импорта товаров импорт услуг вырос на целых 6,2%. Отрицательное влияние на внешнюю торговлю оказали как электроснабжение, продажа компьютеров и электронного оборудования, так и различные транспортные услуги. Положительное влияние на внешнюю торговлю оказали пассажирские железнодорожные перевозки и компьютерные услуги.
Согласно скорректированным по сезонам и на количество рабочих дней данным, ВВП уменьшился по сравнению со вторым кварталом на 1,3% и по сравнению с третьим кварталом прошлого года — на 4,0%.
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