Госконтроль: денег, выделенных в рамках реформы системы попечения, недостаточно для развития услуги(3)
Несмотря на то, что государство хочет улучшить доступность услуг ухода на дому, аудит Государственного контроля не показал, что люди и сейчас не получают необходимой помощи от местного самоуправления. В то же время, по мнению местных самоуправлений, денежных средств, выделенных в рамках реформы системы социального попечения, в 2023 году будет недостаточно даже для финансирования услуги домов попечения, не говоря уже о развитии услуги ухода на дому.
Госконтроль проанализировал организацию услуги ухода на дому и предоставление услуги в 2022 году в десяти местных самоуправлениях, четыре из которых являются крупнейшими по численности населения, и не заметил, чтобы в настоящее время имелась серьезная проблема с доступностью услуги ухода на дому, согласно описанию ее доступности в Законе о социальном обеспечении, в проверяемых местных самоуправлениях. В случаях, проанализированных в ходе аудита, при выявлении такой необходимости предлагалась услуга ухода на дому, и люди не оставались без помощи, если обращались в местное самоуправление. Тот же вывод можно сделать и о местных самоуправлениях в целом на основе надзора Департамента социального страхования за последние годы.
Госконтроль считает, что Министерство социальных дел должно было бы объяснить причину большого разрыва между нынешним предложением услуги ухода на дому и реальной потребностью, оцененной министерством. Хотя в 2022 году услугу ухода на дому получили около 8500 человек, Министерство социальных дел на основе заказанных исследований пришло к выводу, что реальная потребность составляет около 20 000 мест обслуживания. Об этом неоднократно упоминалось при подготовке реформы системы социального попечения и в других политических инициативах в этой области.
Госконтроль в своих предыдущих работах отмечал, что местные самоуправления могли бы проводить больше профилактической работы в социальной сфере и сами находить путь к нуждающимся в помощи. Однако столь большая разница между предполагаемым спросом на услугу и нынешним предоставлением услуги не объясняется возможными недостатками профилактической работы. Несмотря на то, что государство начало направлять дополнительные средства в сферу услуг ухода на дому, Министерству социальных дел следовало бы более подробно разъяснить решаемую проблему и ее причины.
Госконтроль отмечает, что хотя летом 2023 года в постановлении министра социальной защиты и были уточнены требования к содержанию услуги ухода на дому, влияние этого постановления на расходы местных самоуправлений не было должным образом проанализировано. Если обязанности местных самоуправлений возрастают, но из-за недостаточного анализа последствий это не влечет за собой поступления финансирования, было бы наивно надеяться, что что-то существенно изменится в практике оказания услуги ухода на дому.
Организацию предоставления услуги ухода на дому можно сделать более эффективной разными способами. Госконтроль считает целесообразным стандартизировать методику оценки потребности в помощи лица, обратившегося в местное самоуправление. В настоящее время методика оценки потребности человека в помощи различается в различных местных самоуправлениях. Это не значит, что человек останется без услуги, но при различиях в практике есть риск, что не везде будут замечены все потребности. Кроме того, потребности людей постоянно меняются, и местные самоуправления все чаще сталкиваются с вопросом, должны ли они предлагать что-то большее, чем требуемый по закону минимум. Многие местные самоуправления уже это и делают.
Госконтроль считает, что местные самоуправления должны сформулировать конкретные цели для мониторинга услуги ухода на дому. Это предполагается и общими принципами качества социальных услуг. В настоящее время необходимость развития услуг слишком сильно основана на субъективном восприятии социального работника. Следовало бы сократить бумажную работу и сбор ненужной информации, особенно при оценке потребности человека в помощи. Помимо того, что такая оценка различаются при сравнении местных самоуправлений, зачастую также наблюдается слабая связь между информацией, собираемой в ходе оценки, и реальной потребностью в услугах. Закономерно возникает вопрос, зачем собирать информацию, которая фактически не используется.
По итогам аудита Госконтроль рекомендовал местным самоуправлениям начать более тщательно проверять качество услуги, чтобы вовремя заметить изменения в потребности в услуге.
Практика аудитируемых местных самоуправлений также показала потенциальные подходы к устранению недостатков услуги ухода на дому в том или ином вопросе. Например, есть местные самоуправления, которые воспользовались помощью ИТ-приложений в управлении услугой ухода на дому, что сократило бюрократию и позволило им посвятить себя более значимой работе по уходу.
По итогам аудита Госконтроль дал более подробные рекомендации как аудитируемым местным самоуправлениям, так и министру социальной защиты.
Аудитируемыми местными самоуправлениями (10) были города Таллинн, Тарту, Пярну, Нарва и Маарду, а также волости Сааремаа, Вяйке-Маарья, Камбья, Виру-Нигула и Мульги. В этих городах и волостях проживает в общей сложности более 50% получателей услуги ухода на дому.
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