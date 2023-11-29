Госконтроль: денег, выделенных в рамках реформы системы попечения, недостаточно для развития услуги

Госконтроль проанализировал организацию услуги ухода на дому и предоставление услуги в 2022 году в десяти местных самоуправлениях, четыре из которых являются крупнейшими по численности населения, и не заметил, чтобы в настоящее время имелась серьезная проблема с доступностью услуги ухода на дому, согласно описанию ее доступности в Законе о социальном обеспечении, в проверяемых местных самоуправлениях. В случаях, проанализированных в ходе аудита, при выявлении такой необходимости предлагалась услуга ухода на дому, и люди не оставались без помощи, если обращались в местное самоуправление. Тот же вывод можно сделать и о местных самоуправлениях в целом на основе надзора Департамента социального страхования за последние годы.

Госконтроль считает, что Министерство социальных дел должно было бы объяснить причину большого разрыва между нынешним предложением услуги ухода на дому и реальной потребностью, оцененной министерством. Хотя в 2022 году услугу ухода на дому получили около 8500 человек, Министерство социальных дел на основе заказанных исследований пришло к выводу, что реальная потребность составляет около 20 000 мест обслуживания. Об этом неоднократно упоминалось при подготовке реформы системы социального попечения и в других политических инициативах в этой области.

Госконтроль в своих предыдущих работах отмечал, что местные самоуправления могли бы проводить больше профилактической работы в социальной сфере и сами находить путь к нуждающимся в помощи. Однако столь большая разница между предполагаемым спросом на услугу и нынешним предоставлением услуги не объясняется возможными недостатками профилактической работы. Несмотря на то, что государство начало направлять дополнительные средства в сферу услуг ухода на дому, Министерству социальных дел следовало бы более подробно разъяснить решаемую проблему и ее причины.