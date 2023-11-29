Не везде можно будет парковаться: в Таллинне начался вывоз снега

Согласно прогнозу погоды, в четверг утром снова начнется снегопад, который продлится до вечера пятницы, и прибавится около 10–15 сантиметров снега. В четверг также ожидается усиление ветра, что приведет к стремительному образованию снежных заносов на открытых участках. По прогнозам, в течение следующей недели снег будет идти практически ежедневно, сохранятся морозы. Таким образом, в ближайшее время горожанам следует считаться с устойчивой зимней и снежной погодой.

На улицах Таллинна работает около 170 единиц снегоуборочной техники, в том числе трактора и снегопогрузчики, а также 50 бригад, вручную очищающих главным образом пешеходные переходы и остановки общественного транспорта. С улиц города уже начали вывозить снег, в большинстве районов работы начнутся завтра.

„В связи с этим мы призываем к вниманию автовладельцев – на улицах и во дворах могут появиться временные знаки запрета парковки. Просим отнестись к этому с пониманием, поскольку так мы сможем вывезти снег с улиц, обеспечивая безопасность движения и комфортные условия для парковки“, - отметил заместитель руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульг.

Минувшей ночью снег вывозили с ул. Вана-Каламая, площади Балтийского вокзала, ул. Техника и Роху, бульвара Каарли, Пярнуского шоссе, Рахумяэ теэ, ул. Тулика, Коскла, Мяннику теэ, ул. Рохула, Маяка, Рандвере теэ, с Петербургского шоссе и из Старого города. В ночь на четверг запланирован вывоз снега с Нымме теэ, Мустамяэ теэ, Пярнуского шоссе, бульвара Каарли, ул. Луйзе, Эндла, Лийвалайа, Маяка, Петербурского шоссе, Козе теэ, Мяннику теэ, бульвара Вабадузе, ул. Рохула, Техника, Роху, Вана-Каламая, Теллискиви, Палдиского шоссе и ул. Копли.