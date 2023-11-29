Не везде можно будет парковаться: в Таллинне начался вывоз снега(3)
В связи с продолжающимся снегопадом дорожные условия в Таллинне остаются сложными. Уборка снега и противогололедная обработка улиц осуществляются в круглосуточном режиме, также начался вывоз снега с улиц города. Согласно метеопрогнозу, в ближайшие дни снегопады продолжатся. В сложных погодных условиях горожанам рекомендуется запастись временем и по возможности отдать предпочтение общественному транспорту.
Согласно прогнозу погоды, в четверг утром снова начнется снегопад, который продлится до вечера пятницы, и прибавится около 10–15 сантиметров снега. В четверг также ожидается усиление ветра, что приведет к стремительному образованию снежных заносов на открытых участках. По прогнозам, в течение следующей недели снег будет идти практически ежедневно, сохранятся морозы. Таким образом, в ближайшее время горожанам следует считаться с устойчивой зимней и снежной погодой.
На улицах Таллинна работает около 170 единиц снегоуборочной техники, в том числе трактора и снегопогрузчики, а также 50 бригад, вручную очищающих главным образом пешеходные переходы и остановки общественного транспорта. С улиц города уже начали вывозить снег, в большинстве районов работы начнутся завтра.
„В связи с этим мы призываем к вниманию автовладельцев – на улицах и во дворах могут появиться временные знаки запрета парковки. Просим отнестись к этому с пониманием, поскольку так мы сможем вывезти снег с улиц, обеспечивая безопасность движения и комфортные условия для парковки“, - отметил заместитель руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульг.
Минувшей ночью снег вывозили с ул. Вана-Каламая, площади Балтийского вокзала, ул. Техника и Роху, бульвара Каарли, Пярнуского шоссе, Рахумяэ теэ, ул. Тулика, Коскла, Мяннику теэ, ул. Рохула, Маяка, Рандвере теэ, с Петербургского шоссе и из Старого города. В ночь на четверг запланирован вывоз снега с Нымме теэ, Мустамяэ теэ, Пярнуского шоссе, бульвара Каарли, ул. Луйзе, Эндла, Лийвалайа, Маяка, Петербурского шоссе, Козе теэ, Мяннику теэ, бульвара Вабадузе, ул. Рохула, Техника, Роху, Вана-Каламая, Теллискиви, Палдиского шоссе и ул. Копли.
Владельцам недвижимости необходимо быть готовыми к утренней уборке тротуаров, при необходимости тротуары следует очищать несколько раз в день. Уборку снега и противогололедную обработку на прилегающих к частной территории тротуарах должен обеспечивать собственник этого участка или здания. Для борьбы с гололедом на тротуарах можно использовать гранитную крошку диаметром 2–6 мм (использование золы, песка и хлоридов не допускается). Со своей стороны, город бесплатно распределяет между квартирными товариществами и владельцами частных домов гранитную крошку – об этом можно узнать у районных управ. Согласно таллиннским Правилам благоустройства, владельцы недвижимости при желании имеют возможность заказать услугу уборки у города. Соответствующий договор может быть заключен с Департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства, если подлежащий очистке тротуар расположен вдоль магистрали, по которой движется общественный транспорт.
С вопросами относительно уборки улиц можно обращаться по телефону 14 410. О проблемах можно сообщить через Информационную систему благоустройства и озеленения: https://hhhis.tallinn.ee/add
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