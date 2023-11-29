Цахкна на встрече министров иностранных дел: При необходимости мы закроем границу с Россией

„То, что происходит на финской границе, - это не что иное, как наглая гибридная атака со стороны России, которая имеет целью посеять тревогу и нестабильность и попытаться оказать на нас давление, используя людей в качестве оружия“, - заявил Цахкна. „Это еще одно доказательство того, что Россия не только воюет в Украине, но и представляет угрозу другим странам посредством гибридных атак“.

Цахкна подчеркнул, что Эстония готова закрыть границу с Россией и защититься от гибридных атак. Министры как Эстонии, так и других стран выразили солидарность с Финляндией и готовность помочь Финляндии в случае необходимости.

Также в среду в Брюсселе состоялся первый Совет НАТО-Украина в формате министров иностранных дел, где союзники обсудили политическую, военную и экономическую поддержку Украины в преддверии зимы и процесс вступления Украины в НАТО.

Министр иностранных дел Маргус Цахкна высоко оценил сопротивление и мужество Украины в противостоянии российской агрессии. „Украина — закаленная войной страна и могла бы стать ценным союзником НАТО“, — сказал он.

„Я рад, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба представил сегодня собственный новый план реформ Украины“, - сказал Цахкна. „Реформы помогут укрепить украинское государство“.

В Брюсселе также состоялась двусторонняя встреча с министром иностранных дел Исландии Бьярни Бенедиктссоном, с которым обсуждались возможности дальнейшего сотрудничества в восстановлении Украины, аналогично тому, как Исландия помогала Эстонии в строительстве детского сада в украинском Овруче.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.