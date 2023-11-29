Полиция запретила выход на лед реки Нарва

„В целях сохранения жизни людей запрещен также выход на лед реки Нарва как пешком, так и на автотранспорте“, - сообщили в Департаменте полиции и погранохраны.

В целях сохранения жизни людей уже неделю запрещен выход на лед следующих водоемов как пешком, так и на автотранспорте на следующие водоемы:

Чудское озеро

Псковское и Теплое озеро

озеро Паттина

озеро Ванику

озеро Пабра

озеро Крийва

Нарвское водохранилище

С ледовыми условиями и ограничениями можно ознакомиться на домашней странице Департамента полиции и погранохраны .

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