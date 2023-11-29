ЧП и криминал
29.11.2023, 17:44

Полиция запретила выход на лед реки Нарва

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ФОТО: Ave Tampere | Delfi Meedia

Департамент полиции и погранохраны сообщил, что с 29 ноября, к уже имеющимся запретам, добавился новый.

„В целях сохранения жизни людей запрещен также выход на лед реки Нарва как пешком, так и на автотранспорте“, - сообщили в Департаменте полиции и погранохраны.

В целях сохранения жизни людей уже неделю запрещен выход на лед следующих водоемов как пешком, так и на автотранспорте на следующие водоемы:

  • Чудское озеро

  • Псковское и Теплое озеро

  • озеро Паттина

  • озеро Ванику

  • озеро Пабра

  • озеро Крийва

  • Нарвское водохранилище

С ледовыми условиями и ограничениями можно ознакомиться на домашней странице Департамента полиции и погранохраны.

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