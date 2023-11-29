29.11.2023, 17:44
Полиция запретила выход на лед реки Нарва(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Департамент полиции и погранохраны сообщил, что с 29 ноября, к уже имеющимся запретам, добавился новый.
„В целях сохранения жизни людей запрещен также выход на лед реки Нарва как пешком, так и на автотранспорте“, - сообщили в Департаменте полиции и погранохраны.
В целях сохранения жизни людей уже неделю запрещен выход на лед следующих водоемов как пешком, так и на автотранспорте на следующие водоемы:
Чудское озеро
Псковское и Теплое озеро
озеро Паттина
озеро Ванику
озеро Пабра
озеро Крийва
Нарвское водохранилище
С ледовыми условиями и ограничениями можно ознакомиться на домашней странице Департамента полиции и погранохраны.
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