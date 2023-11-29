ФОТО | На съезде на Нарвское шоссе фура растеряла трубы

В поселке Лоо, что близ Таллинн а, на круговом съезде на Нарвское шоссе фура потеряла трубы. Вероятно, одно из креплений, которым был зафиксирован груз, не выдержало.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.