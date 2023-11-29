29.11.2023, 16:40
ФОТО | На съезде на Нарвское шоссе фура растеряла трубы(7)
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня около 15.10 возле поселка Лоо на круговом съеде на Нарвское шоссе фура растеряла часть груза.
В поселке Лоо, что близ Таллинна, на круговом съезде на Нарвское шоссе фура потеряла трубы. Вероятно, одно из креплений, которым был зафиксирован груз, не выдержало.
Спустя полчаса на помощь фуре прибыла спецтехника. Движение затруднено, водители вынуждены совершать объезд либо делать разворот через пешеходный переход.
Пострадавших в результате дорожного инцидента нет.
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