ЧП и криминал
29.11.2023, 16:32

Выдача эстонских криптомиллионеров в США отменена. Какова первая реакция правительства?

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Сергей Потапенко и Иван Турыгин
Сергей Потапенко и Иван Турыгин
ФОТО: VALLO KRUUSER | DELFI MEEDIA

Таллиннский окружной суд аннулировал сегодня распоряжения правительства о выдаче в США подозреваемых в масштабном криптомошенничестве миллионеров Ивана Турыгина и Сергея Потапенко.

Окружной суд счел, что распоряжение правительства и решение административного суда, одобряющее это распоряжение, нужно аннулировать, так как правительство ЭР при вынесении решения оставило не изученными и не рассмотренными обстоятельства, которые могут повлиять на решение о выдаче данных лиц.

Суд, обосновывая свое решение, отметил, что правительство само в своем распоряжении правильно указало, что мужчины не подлежат экстрадиции и ходатайство об экстрадиции можно удовлетворить только тогда, когда государство не отказывается от своих обязательств по защите мужчин в зарубежном государстве как граждан Эстонии, и при этом не ущемляются в непропорциональной степени их конституционные права.

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