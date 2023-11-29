Выдача эстонских криптомиллионеров в США отменена. Какова первая реакция правительства?

Окружной суд счел, что распоряжение правительства и решение административного суда, одобряющее это распоряжение, нужно аннулировать, так как правительство ЭР при вынесении решения оставило не изученными и не рассмотренными обстоятельства, которые могут повлиять на решение о выдаче данных лиц.

Суд, обосновывая свое решение, отметил, что правительство само в своем распоряжении правильно указало, что мужчины не подлежат экстрадиции и ходатайство об экстрадиции можно удовлетворить только тогда, когда государство не отказывается от своих обязательств по защите мужчин в зарубежном государстве как граждан Эстонии, и при этом не ущемляются в непропорциональной степени их конституционные права.