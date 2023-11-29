ВИДЕО | Кораблю военно-морских сил Эстонии во время учений союзников досталась роль рыбацкой лодки

Многое может произойти в море исключительно по вине природы, но что будет, если в сценарий добавить агрессивный военный корабль, желающий зачистить свою территорию? Нужно быть готовыми ко всему, ведь за противником может скрываться даже обычное, казалось бы, гражданское судно, на борту которого на самом деле находится агрессор.

„Поскольку угрозы разные, приходится быть максимально дальновидными и отрабатывать разные сценарии“, — сказал лейтенант военно-морских сил Аллан Оясу об учениях, отрабатываемых с союзниками. По этому поводу было отработано четыре сценария, где, помимо прочего, эстонскому кораблю приходилось выдавать себя за, например, рыбацкое судно.

Delfi TV получило уникальную возможность отправиться на экскурсию вместе с военно-морскими силами и увидеть, как обороняются союзники. Подробнее смотрите в видео!

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