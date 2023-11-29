Проверка Транспортного департамента: водители автобусов недостаточно владеют эстонским и присваивают плату за проезд

„Мы выявили 223 безбилетных пассажира, большинство из которых были учащимися, еще несколько человек, имевших право ездить бесплатно, и 27 пассажиров, не заплативших за билет или обманувших со скидками на проезд“, - сказал руководитель надзора Транспортного департамента Карл Тийтсон. „Также была большая проблема с языковыми навыками водителей автобусов, которые не могли или не хотели общаться с контролерами на эстонском языке“.

В отношении безбилетных пассажиров было проведено 20 упрощенных производств и возбуждено 7 дел о правонарушениях, в которых возникло подозрение, что водитель автобуса завладел деньгами за билет.

„Несмотря на то, что Транспортный департамент каждый месяц проводит контроль билетов, хоть и в меньшем масштабе, мы хотели получить более полное представление об основных проблемах с покупкой билетов. Кроме того, выяснить, влияет ли открытость наших проверок на общее соблюдение закона, то есть отражается ли это на большем, чем обычно, количестве пассажиров или на выручке от билетов.

Есть два основных последствия отказа от покупки билета - большая потребность в льготах и неверная статистика - все это позже помогает организатору движения при проектировании маршрутов“, - пояснил Тийтсон.

„Мы проверили около 15% ежемесячного пассажиропотока. В целом количество безбилетных пассажиров, которым пришлось оплатить проезд, составило менее 1% от проверенных пассажиров, а количество всех безбилетных пассажиров составило 3% от проверенных пассажиров. Проезд без билета не является большой проблемой, если вход осуществляется через переднюю дверь“.