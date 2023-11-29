Пьяный мужчина ударил соседку кулаком в лицо из-за дымового датчика

Во вторник, 28 ноября, полиция получила сообщение о том, что в Каркси-Нуйа в Вильяндимаа 64-летний мужчина из-за работающего дымового датчика ударил кулаком по лицу соседку, 54-летнюю женщину. Мужчина находился в состоянии опьянения.

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