29.11.2023, 14:15
Пьяный мужчина ударил соседку кулаком в лицо из-за дымового датчика
ФОТО: | Delfi Meedia
Вчера в Вильяндимаа сосед ударил свою соседку по лицу из-за сработавшего дымового датчика.
Во вторник, 28 ноября, полиция получила сообщение о том, что в Каркси-Нуйа в Вильяндимаа 64-летний мужчина из-за работающего дымового датчика ударил кулаком по лицу соседку, 54-летнюю женщину. Мужчина находился в состоянии опьянения.
Прибывшие на место медики осмотрели пострадавшую, а полиция задержала нападавшего.
Точные обстоятельства случившегося будут установлены в ходе уголовного производства.
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