ЧП и криминал
29.11.2023, 14:15

Пьяный мужчина ударил соседку кулаком в лицо из-за дымового датчика

 
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Вчера в Вильяндимаа сосед ударил свою соседку по лицу из-за сработавшего дымового датчика.

Во вторник, 28 ноября, полиция получила сообщение о том, что в Каркси-Нуйа в Вильяндимаа 64-летний мужчина из-за работающего дымового датчика ударил кулаком по лицу соседку, 54-летнюю женщину. Мужчина находился в состоянии опьянения.

Прибывшие на место медики осмотрели пострадавшую, а полиция задержала нападавшего.

Точные обстоятельства случившегося будут установлены в ходе уголовного производства.

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