Прокуратура предъявила депутату от EKRE обвинение в мошенничестве

Присяжного адвоката Мартина Траата прокуратура обвиняет в пособничестве мошенничеству и фальсификации документов.

Согласно обвинению, Керт Кинго предоставила Рийгикогу с целью получения компенсации счета от адвокатского бюро, где были указаны различные консультационные услуги, связанные с работой члена Рийгикогу, которые на самом деле адвокатское бюро депутату Кинго в связи с ее работой в Рийгикогу не оказывало.

Согласно обвинению, Кинго использовала поддельные счета, чтобы получить от Рийгикогу возмещение расходов на юридическую помощь лицам, не имеющим отношения к работе Рийгикогу. В фальсификации счетов обвиняется адвокат Мартин Траат, который, согласно обвинению, на основании указаний Керт Кинго содействовал тому, что его бюро указывало в счетах не соответствующие действительности данные.

Согласно обвинению, и Кинго, и Мартин Траат знали, что услуг, которые были бы связаны с работой члена Рийгикогу, в действительности не оказывалось. В обвинении указано, что на самом деле адвокатское бюро оказывало услуги посторонним лицам, но Кинго делала так, что счета за них оплачивались в рамках компенсации депутатских расходов.

Согласно обвинению, обвиняемые нанесли своими действиями ущерб в размере 8271 евро.

По оценке прокуратуры, собранных доказательств достаточно, чтобы дать суду возможность рассмотреть вопрос о виновности. В Эстонии закон вершит суд, и доведение уголовного дела до суда дает суду возможность после оценки доказательств вынести справедливое решение.

Уголовное дело было направлено в суд в порядке общего производства. При признании должностного лица виновным в мошенничестве ему может грозить от одного до пяти лет лишения свободы.

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