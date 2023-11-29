ФОТО | Приключения закончились: рождественская ель наконец добралась до Тарту из Ида-Вирумаа

Как сообщил вчера Ээро Тали, который занимался транспортировкой и установкой ели, она очень красива, но и слишком велика, чтобы везти по улицам. „Мы связали ее и обрезали, так что она стала намного меньше. Но это заняло у нас гораздо больше времени, чем обычно“, — объяснил задержку Тали.

К тому же возникли проблемы и с транспортом — у тележки из-за холода вышли из строя тормоза и замерзла тормозная жидкость.

К половине девятого вечера ель все-таки добралась до Тарту.

По данным мэрии, в этом году ель прибыла из волости Алутагузе в Ида-Вирумаа. „В этом году ель, которая росла на участке Парика в деревне Саллику в Алутагузе со своей раскидистой кроной оказалась самой красивой из предложенных. Ель высотой почти 18 метров росла слишком близко к пристройке, поэтому семья решила отказаться от дерева“, — сообщалось ранее.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.