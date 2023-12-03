03.12.2023, 10:04
Семья с тремя детьми набрала кредитов почти на 90 000 евро. Экономический кризис загоняет людей в кредитную ловушку(36)
ФОТО: | Delfi Meedia
За последний год в Эстонии в два раза выросло число банкротств частных лиц. Увеличивается количество неимущих должников, пишет издание Delfi Ärileht.
Из-за ухудшения экономических условий в Эстонии выросло число людей, которые не справляются со сложившейся ситуацией. Роки Альберт из Объединенного бюро судебных исполнителей, работающий в Пярнуском регионе, рассказал историю о семье, которая из-за набранных кредитов оказалась „в долгах, как в шелках“.