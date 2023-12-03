Семья с тремя детьми набрала кредитов почти на 90 000 евро. Экономический кризис загоняет людей в кредитную ловушку

Из-за ухудшения экономических условий в Эстонии выросло число людей, которые не справляются со сложившейся ситуацией. Роки Альберт из Объединенного бюро судебных исполнителей, работающий в Пярнуском регионе, рассказал историю о семье, которая из-за набранных кредитов оказалась „в долгах, как в шелках“.

Речь идет о супругах, назовем их Тийна и Юри, которые воспитывают троих детей. На банковский счет жены не поступает ни цента, на счет мужа поступает 80 евро, доход, не подлежащий аресту, составляет у обоих 1450 евро. С мая 2021 года по сентябрь нынешнего года судебному исполнителю поступили требования, предъявленные против обоих супругов, на общую сумму 87 010,8 евро