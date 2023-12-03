Экономика
03.12.2023, 10:04

Семья с тремя детьми набрала кредитов почти на 90 000 евро. Экономический кризис загоняет людей в кредитную ловушку

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Экономический кризис стал серьезным испытанием.
Экономический кризис стал серьезным испытанием.
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

За последний год в Эстонии в два раза выросло число банкротств частных лиц. Увеличивается количество неимущих должников, пишет издание Delfi Ärileht.

Из-за ухудшения экономических условий в Эстонии выросло число людей, которые не справляются со сложившейся ситуацией. Роки Альберт из Объединенного бюро судебных исполнителей, работающий в Пярнуском регионе, рассказал историю о семье, которая из-за набранных кредитов оказалась „в долгах, как в шелках“.

Речь идет о супругах, назовем их Тийна и Юри, которые воспитывают троих детей. На банковский счет жены не поступает ни цента, на счет мужа поступает 80 евро, доход, не подлежащий аресту, составляет у обоих 1450 евро. С мая 2021 года по сентябрь нынешнего года судебному исполнителю поступили требования, предъявленные против обоих супругов, на общую сумму 87 010,8 евро

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