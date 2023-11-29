МНЕНИЕ | Анна Фаттахова: переводить обучение детей с диагнозом на эстонский язык — это массовый медицинский эксперимент

Правила и исключения

Очень много семей, воспитывающих детей с особыми потребностями, готовы к переходу на эстонский язык. С каждым годом их будет становится только больше. Семьям, кто обращался ко мне за советом все эти годы, я однозначно советовала выбирать школы и детские сады на эстонском языке, так как это важно для будущего. Но, к сожалению, случаются варианты, когда это невозможно по причине диагноза и особенностей психического состояния ребенка. Один такой ученик может влиять на работу целого класса. И для него сейчас нет предусмотренных законом вариантов избежать негативного опыта. Исключения необходимо предусмотреть в новом законе!

Не только тяжелые ментальные проблемы могут мешать обучению на неродном языке. Маленькие дети в детском саду, которые не говорят и не понимают речь на родном языке. Ни один психиатр не поставит ребенку тяжелую умственную отсталость ранее 7 лет. Погружая таких детей без родной речи в чужой язык, мы лишаем их права усвоить элементарные правила жизни: научиться попросить еду, самостоятельно ходить в туалет, показать больное место… Важно в детей с особыми потребностями по-настоящему верить. Я очень признательна именно за такое отношение Кристине Каллас, министру образования. Она лично посетила школу, где учится мой сын и еще 250 особых детей. Министр искренне верит, что наши дети справятся. Она надеется на методику, обещанную учеными из Тарту, по которой всех, даже детей с умственной отсталостью, можно без проблем для здоровья обучить эстонскому языку. Но до настоящего времени никто не видел этих светил науки, гарантирующих 100% успех. Нет учебников и нет учебных программ на эстонском языке для детей с особыми потребностями, у которых родной язык другой. Подскажите мне, простой маме, кого об этих цифрах и фактах нужно предупредить, чтобы мы потом не остались у разбитого корыта? Петицию мы уже писали. Пять тысяч подписей собрали, парламентская комиссия по культуре ее рассмотрела, вопросы Министерству образования задала. На них ответы не получены уже более двух месяцев. Что делать дальше?