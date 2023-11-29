Более половины жителей Эстонии вынуждены искать, на чем сэкономить к Рождеству и Новому году

Проведенный по заказу банка Citadele опрос показал, что нынешняя сложная экономическая ситуация влияет на касающиеся декабрьских праздников привычки 53% респондентов. 3% респондентов заявили, что из числа их традиций исчезнут поездки за границу в декабре, 16% планируют сократить расходы на подарки, а 18% ответивших сэкономят на рождественских украшениях и праздничном столе. 16% респондентов планируют разделить расходы с гостями или отмечать праздники в гостях у кого-то другого.

Треть ответивших на опрос заявили, что планируют отмечать декабрьские праздники так же, как и каждый год. 7% вообще не планируют праздновать, а 8% выбрали вариант ответа „затрудняюсь сказать“.

Изменение привычек празднования Рождества и Нового года затрагивает и людей с зарплатой выше средней. Если 63% респондентов с нетто-зарплатой от 750 до 1000 евро планируют внести в празднования изменения, то 37% ответивших с зарплатой более 2000 евро также планируют провести последний месяц года более экономно, чем раньше.

Как и в Эстонии, в Латвии нашлась лишь треть респондентов, чье финансовое положение не повлияет на их праздничные планы. С другой стороны, литовцы находятся в лучшем положении – 40% жителей Литвы не будут вносить изменения в свой новогодний бюджет.