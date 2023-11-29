ФОТО | Читатель RusDelfi: законно ли приклеивать флаг Палестины на автомобиль?

„Доброе утро, полчаса назад на Мустамяэ теэ заметил автомобиль, который ехал с приклеенными флагом Палестины на багажнике. Законно ли это?“ - задался вопросом Артур.

RusDelfi отправил фотографию автомобиля в полицию с вопросом: можно ли использовать флаг Палестины в общественном пространстве Эстонии? По словам полиции, никто закон не нарушил. „Использование флага Палестины не запрещено“, - ответили в пресс-службе Департамента полиции и погранохраны.

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