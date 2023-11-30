Предложение Euronics к „Черной пятнице“ вызвало у клиента вопросы

В Delfi Ärileht обратился клиент Euronics, который был разочарован льготным предложением по оплате покупки в рассрочку. В рамках „Черной пятницы“ Euronics предлагал приобрести телевизор Philips в рассрочку под 9,9%, при этом проценты рассчитываются от первоначальной суммы кредита независимо от ежемесячных выплат основной суммы долга.

„Суммы рассрочки небольшие. Дурака и в церкви побьют, но мне кажется, что реклама вводит в заблуждение. На самом деле, рассрочка выйдет такой же дорогой, как если бы вы взяли кредит и вернули последний взнос всей суммы“, - выразил возмущение покупатель.

Он добавил, что ему конкретно не объяснили, что проценты до окончания рассрочки начисляются от всей суммы кредита, а не от оставшейся части.

По словам директора по маркетингу и коммуникации Euroncs в странах Балтии Хелен Каннелмяэ, у клиента всегда есть право перед подписанием договора прочитать как информационный лист European Standard Info, так и проект договора. „В обоих документах изложен и принцип расчета процентов. Мы обучаем наших сотрудников, чтобы они знали принципы рассрочки и условия договора, а также могли объяснить это клиентам“, — рассказала Каннелмяэ.

Условия рассрочки платежа, предлагаемые клиенту, устанавливаются кредитором. Проценты могут начисляться как с суммы кредита, так и с остатка. Работающие на рынке Эстонии поставщики услуги по рассрочке при покупке электроники в большинстве случаев начисляют проценты со всей суммы кредита, пояснила представитель сети.

„В случае возникновения вопросов просим клиентов связываться либо напрямую с нами, либо со службой поддержки клиентов кредитного учреждения (в данном случае LHV Finance), которая отвечает на обращения клиентов и разъясняет различные условия договоров“.

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