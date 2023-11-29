29.11.2023, 11:56
Убивший молодого мужчину 17-летний парень на момент совершения преступления был трезв. Были ли трезвы остальные, пока неясно
ФОТО: | Delfi Meedia
На прошлой неделе в Йыгева был убит 21-летний молодой человек. Прокуратура подтвердила, что подозреваемый в убийстве 17-летний Ромет на момент совершения преступления был трезв.
Прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Аннели Хинто добавила, что то, употреблял ли убитый алкоголь или наркотические вещества, установит судебно-медицинская экспертиза.